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﻿ 19 அமைச்சர்களுக்கு இலாகாக்கள் ஒதுக்கீடு ராமலிங்க ரெட்டி, முனியப்பா துறைகள் மாற்றம்

﻿ 19 அமைச்சர்களுக்கு இலாகாக்கள் ஒதுக்கீடு ராமலிங்க ரெட்டி, முனியப்பா துறைகள் மாற்றம்

ADDED : ஆக 13, 2026 12:15 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 12:15 AM

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பெங்களூரு: புதிய அமைச்சர்கள் 19 பேருக்கு இலாகாக்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. மூத்த அமைச்சர்கள் ராமலிங்கரெட்டி, முனியப்பாவின் துறைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன.

கர்நாடக முதல்வராக கடந்த ஜூன் மாதம் 3 ம் தேதி சிவகுமார் பதவியேற்றார். துணை முதல்வராக பரமேஸ்வரும், 12 அமைச்சர்களும் பதவியேற்று கொண்டனர். இரண்டு மாதங்களுக்கு பின், கடந்த 3 ம் தேதி நடந்த அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தின் போது மேலும் 19 அமைச்சர்கள் பதவியேற்றனர். அமைச்சரவையில் இன்னும் ஒரு இடம் காலியாக உள்ளது.

புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்ற பின், அவர்களுக்கு இலாகாக்கள் ஒதுக்கீடு செய்யவில்லை. தங்களுக்கு இந்த துறை தான் வேண்டும் என்று அமைச்சர்கள் அடம் பிடித்ததால், இலாகா ஒதுக்கீட்டில் இழுபறி நீடித்தது. ஒரு வழியாக 19 அமைச்சர்களுக்கு என்னென்ன இலாகா என்ற பட்டியலை நேற்று காலை, முதல்வர் சிவகுமார் இறுதி செய்து, கவர்னர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பினார். இந்த பட்டியலுக்கு கவர்னரும் ஒப்புதல் அளித்ததை தொடர்ந்து, அமைச்சர்களுக்கான இலாகாக்கள் ஒதுக்கப்பட்டன.

யார், யாருக்கு என்னென்ன இலாகாக்கள் என்ற விபரம் பின்வருமாறு:

அமைச்சர்கள் துறைகள்

ஜமீர் அகமது கான் வீட்டுவசதி

லட்சுமண் சவதி கூட்டுறவு

ருத்ரப்பா லமானி சர்க்கரை மற்றும் ஜவுளி

சிவராஜ் தங்கடகி பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலன் மற்றும் கன்னட மற்றும் கலாசாரம்

ரகுமூர்த்தி பழங்குடியினர் நலன்

அஜய்சிங் சிறிய நீர்பாசனம், தகவல் மற்றும் உயிரி தொழில்நுட்பம்

செலுவராயசாமி நீர்பாசனம்

மதுபங்காரப்பா பள்ளி கல்வி

பசவராஜ் ராயரெட்டி உயர் கல்வி

சிவலிங்கே கவுடா கலால்

புட்டரங்க ஷெட்டி கால்நடை

விஜயானந்த் காசப்பனவர் சிறிய தொழில்கள்

சந்தோஷ் லாட் தொழிலாளர் நலன்

பசவந்தப்பா அறநிலைய, மீன்வளம், துறைமுகம்

மல்லிகார்ஜுன் கனிமம் மற்றும் புவியியல், தோட்ட கலை

ரிஸ்வான் அர்ஷத் உணவு மற்றும் பொது விநியோகம்

நரேந்திரசாமி விவசாயம்

பாலகிருஷ்ணா நகராட்சி நிர்வாகம்

நாகேந்திரா திட்டம், புள்ளியியல்

* வனத்துறை

இதுதவிர மூத்த அமைச்சர்கள் ராமலிங்கரெட்டி, முனியப்பாவின் துறைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளன. பெங்களூரு நகர வளர்ச்சி துறை மீது ராமலிங்கரெட்டி கண் வைத்திருந்தார். அந்த துறை கிருஷ்ணபைரேகவுடாவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது. ராமலிங்கரெட்டிக்கு நீர்பாசன துறை கிடைத்தது.

அதிருப்தி அடைந்த அவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். பின், அவரை முதல்வர் சிவகுமார் சமாதானம் செய்து, நீர்பாசன துறையில் தொடர வைத்த நிலையில், தற்போது அவருக்கு வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுபோல இன்னொரு மூத்த அமைச்சர் முனியப்பாவும் தனக்கு உணவு மற்றும் பொது விநியோக துறை ஒதுக்கப்பட்டதால் அதிருப்தி அடைந்தார். லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுலிடமே, தனக்கு வேறு துறை ஒதுக்க சிவகுமாருக்கு உத்தரவிடும்படி கோரிக்கை வைத்தார். தற்போது முனியப்பாவுக்கு சமூக நலத்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் காதர் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல துறையை கவனித்து வருகிறார். கூடுதல் துறையாக சிறுபான்மையினர் நலன், ஹஜ் துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

மீண்டும் அதே துறைகள் சித்தராமையா முதல்வராக இருந்த போது ஜமீர் அகமது கான் வீட்டுவசதி; சிவராஜ் தங்கடகி பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலன் மற்றும் கன்னட மற்றும் கலாசாரம்; மது பங்காரப்பா பள்ளி கல்வி; சந்தோஷ் லாட் தொழிலாளர் நலன்; மல்லிகார்ஜுன் கனிமம் மற்றும் புவியியல், தோட்ட கலை துறை அமைச்சர்களாக இருந்தனர். தற்போதும் அவர்களுக்கு அதே துறை மீண்டும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.



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