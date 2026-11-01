விஷவாயு தாக்கியதில் 2 மீனவர்கள் உயிரிழப்பு

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ADDED : அக் 31, 2026 09:02 PM
உத்தர கன்னடா: படகில் இருந்த குளிர்பதன அறையை, சுத்தம் செய்ய சென்ற இரண்டு மீனவர்கள், விஷ வாயுவால் உயிரிழந்தனர்.
உத்தர கன்னடா மாவட்டம், கார்வாரின் முத்ரா துறைமுகத்தில் இருந்து, பெலகேரியை சேர்ந்த, மூகாம்பிகா என்ற மீன்பிடி படகில், மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க சென்றிருந்தனர். நேற்று முன் தினம் மாலை துறைமுகத்துக்கு திரும்பினர். மீன்களை படகில் இருந்து வெளியே கொண்டு சென்றனர். அதன் பின் படகின் கீழ்ப்பகுதியில் இருந்த, கோல்டு ஸ்டோரேஜ் அறையை சுத்தம் செய்ய, சில மீனவர்கள் சென்றனர்.
சுத்தம் செய்யும் போது, அழுகிய மீன்களில் இருந்து வெளியேறிய விஷவாயுவால் பாதிப்படைந்து, மயங்கி விழுந்தனர். இதை கவனித்த மற்ற மீனவர்கள், உள்ளே இருந்தவர்களை வெளியே துாக்கி வந்தனர். ஆனால் அதற்குள் புரந்தர் பிசரா, 21, ஆகாஷ் நாயக், 24, ஆகியோர் இறந்துவிட்டனர்.
மற்றொரு மீனவர் லாலிந்தர் துருவா, 41, மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். மற்ற இரண்டு மீனவர்கள் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் தப்பினர்.
நான்கு நாட்களுக்கு முன், உத்தர கன்னடா, குமட்டாவின், ததடி துறைமுகத்தில் இதே போன்ற சம்பவம் நடந்து, மூன்று மீனவர்கள் உயிரிழந்தனர். இப்போது மீண்டும் இருவர் இறந்ததால், மீனவர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.