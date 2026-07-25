கர்நாடக காங்., அரசில் மேலும் 2 துணை முதல்வர்கள்?
கர்நாடக காங்., அரசில் மேலும் 2 துணை முதல்வர்கள்?
ADDED : ஜூலை 25, 2026 12:40 AM
பெங்களூரு: கர்நாடக காங்கிரஸ் அரசில் மேலும் துணை முதல்வர் பதவி வழங்க, காங்கிரஸ் மேலிடத்திற்கு, முதல்வர் சிவகுமார் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
முன்பு, 'நான் மட்டுமே துணை முதல்வராக இருப்பேன்' என்று சிவகுமார் அடம் பிடித்ததால், கூடுதல் துணை முதல்வர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை.
தற்போது சிவகுமார் அமைச்சரவையில், மூத்த எம்.எல்.ஏ., பரமேஸ்வர் மட்டும் துணை முதல்வராக உள்ள நிலையில், கூடுதலாக இருவரை துணை முதல்வராக நியமிக்க வேண்டும் என்று, கட்சி மேலிடத்திற்கு, சிவகுமாரே கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
ஜாதி அடிப்படையில் லிங்காயத் சமூகத்தின் எம்.பி.பாட்டீல், எஸ்.டி., சமூகத்தின் சதீஷ் ஜார்கிஹோளிக்கு துணை முதல்வர் பதவி வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுள்ளார். 2028 சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் மீண்டும் வெற்றி பெறும் என்று சிவகுமார் கூறி வரும் நிலையில், கட்சியை பலப்படுத்தும் வகையில், கூடுதல் துணை முதல்வர்களை நியமிக்க முடிவு செய்துள்ளார்.
அடுத்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றால், முதல்வர் பதவி கேட்பேன் என்று, சதீஷ் ஜார்கிஹோளி கூறி வரும் நிலையில், அவருக்கு துணை முதல்வர் பதவி வழங்கி சமாதானப்படுத்தவும் சிவகுமார் முயற்சிப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.