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﻿ மத்திய அரசு பணிக்கு 2 பெண் ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் தேர்வு

﻿ மத்திய அரசு பணிக்கு 2 பெண் ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் தேர்வு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:54 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:54 AM

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பெங்களூரு: மத்திய அரசின் பணிக்கு, கர்நாடகாவின் இரண்டு பெண் ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் தேர்வாகி உள்ளனர்.

கர்நாடக பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் வெளியிட்ட அறிக்கை:

டில்லியில் உள்ள கர்நாடக பவன் ஒருங்கிணைப்பு செயலராக பணியாற்றி வரும் கர்நாடக பிரிவு ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி இம்கோ ங்கலா ஜமீர், மத்திய அரசின் பணிக்கு தேர்வாகி உள்ளார். மத்திய அரசின் நுகர்வோர் விவகார துறையின் இணை செயலராக, அடுத்த ஐந்தாண்டுகள் பணியாற்றுவார்.

இதுபோல, கர்நாடக அரசின் தொழில் வளர்ச்சி துறை கமிஷனர் குஞ்சன் கிருஷ்ணாவும், மத்திய அரசின் மீன்வள துறை இணை செயலராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவரும் அடுத்த, ஐந்தாண்டுகள் மத்திய அரசின் பணியில் இருப்பார்.

மத்திய பணிக்கு தேர்வாகி இரு ப்பதால், தற்போது வகித்து வந்த பதவியில் இருந்து இருவரும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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