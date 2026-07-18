2 வயது குழந்தை மர்ம சாவு; பெற்றோர் மீது போலீசில் புகார்
2 வயது குழந்தை மர்ம சாவு; பெற்றோர் மீது போலீசில் புகார்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:14 AM
பானஸ்வாடி: பெங்களூரில், 2 வயது குழந்தை மர்மமான முறையில் இறந்துள்ள நிலையில், பெற்றோர் மீது போலீசில் புகார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பெங்களூரின் பானஸ்வாடியில் வசிப்பவர் ஜேசன் ஆன்டனி. இவரது காதலி ரோஸ்லின். இவர்கள் இருவரும் திருமணம் செய்யாமல் கணவன், மனைவி போல வாழ்கின்றனர். இவர்களுக்கு கார்லெட் டெய்சி, 2, என்ற பெண் குழந்தை இருந்தது.
கடந்த, 15ம் தேதி குழந்தைக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டது. மூச்சுவிட முடியாமல் திணறிய குழந்தையை, பெற்றோர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். வழியிலேயே இறந்து விட்டது.
மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு குழந்தை இறந்ததாக கூறி, உடனடியாக உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில் ஜேசன் ஆன்டனியின் தோழி சம்ரித்தி, பானஸ்வாடி போலீசில் அளித்த புகாரில், 'குழந்தை கார்லெட் டெய்சி சாவில் சந்தேகம் உள்ளது. கடந்த காலங்களில் குழந்தையை, ரோஸ்லின் கண்மூடித்தனமாக தாக்கியதை பார்த்து உள்ளேன்.
'டெய்சியின் உடலில் ரத்த காயங்கள் இருந்தன. அடித்து கொல்லப்பட்டு இருக்கலாம் என சந்தேகம் உள்ளது. பெற்றோரிடம் விசாரிக்க வேண்டும்' என்று கூறியிருந்தார்.
அந்த புகாரின்படி ஜேசன், ரோஸ்லினிடம் பானஸ்வாடி போலீசார் விசாரித்தனர். அப்போது தன் குழந்தையின் சாவுக்கு சம்ரித்தி தான் காரணம் என ரோஸ்லின் கூறினார்.
அவர் கூறியதாவது:
குழந்தைக்கு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்ட போது, செயற்கை சுவாச கருவியை பொருத்த முயன்றேன். ஆனால், விக்ஸ் மருந்தை வெந்நீரில் கலந்து குழந்தையை சுவாசிக்க வைக்க, சம்ரித்தி முயன்றார். என் குழந்தையை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல விடவில்லை.
இவ்வாறு அந்த பெண் கூறினார்.
இதனால் சம்ரித்தியிடமும் விசாரணை நடக்கிறது.