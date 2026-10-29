விஷவாயு தாக்கி 3 மீனவர்கள் உயிரிழப்பு

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ADDED : அக் 28, 2026 09:24 PM
உத்தர கன்னடா: மீன் படகின், கோல்டு ஸ்டோரேஜ் அறையை சுத்தப்படுத்துவதில் ஈடுபட்டிருந்த மூன்று மீனவர்கள், விஷவாயு தாக்கி உயிரிழந்தனர்.
உத்தர கன்னடா மாவட்டம், கோகர்ணா அருகில் உள்ள ததடி துறைமுகத்தில் இருந்து, ‘ குசைமா’ என்ற பெயர் கொண்ட, மீன்பிடி படகு, ஆழ்க்கடலில் மீன் பிடிக்க சென்றது. நேற்று முன் தினம் மாலை கரைக்கு திரும்பியது. மீன்களை விற்பனைக்காக படகில் இருந்து, வெளியே எடுத்து வந்தனர்.
படகு காலியான பின், மீன்களை பதப்படுத்தும் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் அறையை சுத்தம் செய்ய, ஐந்து மீனவர்கள் சென்றனர். இந்த அறை சில நாட்களாக திறக்கப்படாமல் இருந்தது. கெட்டுப்போன மீன் கழிவுகளால் துர்நாற்றம் வீசியது. அறைக்குள் விஷத்தன்மை கொண்ட வாயு பரவியிருந்தது.
இதை சுவாசித்த மீனவர்கள், மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தனர். நீண்ட நேரமாக எந்த சத்தமும் வராததால், சந்தேகமடைந்த சகமீனவர்கள் உள்ளே சென்று பார்த்த போது, ஐந்து பேரும் விழுந்து கிடந்தனர்.
அவர்களை வெளியே இழுத்து வந்தனர். ஆனால், ஹினி காகால் கிராமத்தின் நவுஷாத், 37, ஹுப்பனகிரியின் அமீன், 40, அமன் லங்காடோ, 20, ஆகியோர் இறந்து விட்டனர்.
அப்துல் யாகூப், 64, காதிர், 35, மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில், அப்துல் யாகூபின் நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளது. தகவலறிந்து அங்கு சென்ற கோகர்ணா போலீசார், உடல்களை மீட்டனர்.
கர்நாடக மீன் வளத்துறை அமைச்சர் பசவந்தப்பா, இறந்த மீனவர்களின் குடும்பத்தினரை நேற்று சந்தித்து, ஆறுதல் கூறினார். அவர்களுக்கு தலா 10 லட்சம் ரூபாய் நிவாரண காசோலை வழங்கினார். மீனவர்களின் வாரிசுகளுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதாக, வாக்குறுதி அளித்தார்.