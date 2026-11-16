மெட்ரோ ரயில் புதிய வழித்தடத்தில் முதல் நாளில் 33,409 பேர் பயணம்
மெட்ரோ ரயில் புதிய வழித்தடத்தில் முதல் நாளில் 33,409 பேர் பயணம்
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 07:52 PM
பெங்களூரு: காலேன அக்ரஹாரா – சுத்தகுன்டேபாளையா வரை புதிதாக துவங்கப்பட்ட மெட்ரோ ரயில் சேவைக்கு, பயணியர் மத்தியில் அமோக வரவேற்பு கிடைத்து உள்ளது. முதல் நாளில் மட்டும், 33,409 பேர் பயணம் செய்துள்ளனர்.
பெங்களூரு காலேன அக்ரஹாரா – சுத்தகுன்டேபாளையா வரை, புதிய பிங்க் வழித்தடத்தில் மெட்ரோ ரயில் சேவை, பயணியர் பயன்பாட்டுக்கு நேற்று முன்தினம் வந்தது.
இந்த வழித்தடத்தில் ரயில் சேவை துவங்கப்பட்டதற்கு பயணியர் மத்தியில் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
காலை 6:00 மணிக்கு ரயில் சேவை துவங்குவதற்கு முன்னே, காலேன அக்ரஹாரா ரயில் நிலையத்தில் ஏராளமாக பயணியர் நின்று கொண்டிருந்தனர்.
முதல் நாளான நேற்று முன்தினம் மட்டும், 33,409 பயணியர், ரயிலில் பயணித்து உள்ளனர்.
அதுபோல, ஆர்.வி., ரோடு – பொம்மசந்திரா வரையான மஞ்சள் வழித்தடத்தில், இன்று முதல் கூடுதலாக ஒரு ரயில் இயக்கத்திற்கு வருகிறது. இதன் மூலம், மஞ்சள் வழித்தடத்தில், 13 ரயில்கள் இயங்கப்படுகின்றன.
வார நாட்களில் உச்ச நேரங்களில், 5.5 நிமிட இடைவெளியில் ரயில்கள் இயக்கப்படும். மற்ற நேரங்களில் 10 நிமிட இடைவெளியில் ரயில்கள் இயக்கப்படும். வார இறுதி நாட்களில், 10 நிமிட இடைவெளியில் ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது.