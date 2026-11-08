ஆப்ரிக்காவுக்கு கடத்தப்பட்ட 'அன்ன பாக்யா' அரிசி வழக்கில் 4,000 பக்க குற்றப்பத்திரிகை! மும்பை துறைமுகம் வழியாக அனுப்பியதாக சி.ஐ.டி., குற்றச்சாட்டு
ஆப்ரிக்காவுக்கு கடத்தப்பட்ட 'அன்ன பாக்யா' அரிசி வழக்கில் 4,000 பக்க குற்றப்பத்திரிகை! மும்பை துறைமுகம் வழியாக அனுப்பியதாக சி.ஐ.டி., குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 09:16 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் இருந்து ஆப்ரிக்காவுக்கு கடத்தப்பட்ட, 'அன்ன பாக்யா' அரிசி வழக்கில், நீதிமன்றத்தில் 4,000 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகையை, சி.ஐ.டி., போலீசார் தாக்கல் செய்துள்ளனர். மும்பை துறைமும் வழியாக அரிசியை கடத்தியதாக அதில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ளது.
கடந்த, 2013ல் காங்கிரஸ் சார்பில் சித்தராமையா முதல்வரான போது, 'அன்னபாக்யா' என்ற இலவச அரிசி வழங்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தினார். அவர் பதவியேற்ற பின், அவர் அறிவித்த முதல் திட்டம் இது தான். ஏழைகள் பசியோடு அவதிப்பட கூடாது என்ற நோக்கத்தில் அன்னபாக்யா திட்டத்தை செயல்படுத்தினார். இத்திட்டத்தின் கீழ், வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள குடும்பங்களுக்கு, தலா 5 கிலோ அரிசி இலவசமாக வழங்கப்பட்டது.
10 கிலோ இலவசம்
பின், 2023ல், இரண்டாவது முறையாக சித்தராமையா முதல்வரான போது, அன்னபாக்யா திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் அரிசி அளவை, 10 கிலோவாக அதிகரித்தார். அரிசி பற்றாக்குறை காரணமாக பயனாளிகளுக்கு, 5 கிலோ அரிசியும், 5 கிலோ அரிசிக்கு பதிலாக, பணமும் வழங்கப்படுகிறது.
ஏழைகள் பசியோடு அவதிப்படக் கூடாது என்ற நல்ல நோக்கத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட இத்திட்டம், ஏழைகளின் வயிற்றை நிரப்புவதற்கு பதில், மில் உரிமையாளர்கள், வியாபாரிகளின் பாக்கெட்டை நிரப்புகிறது.
யாத்கிரில் அன்னபாக்யா அரிசியை பதுக்கி வைத்து, வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தப்படுவதாக உணவு துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, கடந்தாண்டு செப்., 4ம் தேதி யாத்கிர் மாவட்டம், குருமிட்கல்லில் உள்ள ஸ்ரீலட்சுமி வெங்கடேஸ்வரா மற்றும் ஸ்ரீ லட்சுமி பாலாஜி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அரிசி ஆலைகளில் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
மில் உரிமையாளர்கள்
அங்கு 1.21 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 3,985 குவிண்டால் ரேஷன் அரிசி சட்டவிரோதமாக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிந்தது. இதையடுத்து, மில் உரிமையாளர்கள், மேலாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர். அப்போது முதல்வராக இருந்த சித்தராமையா, இவ்வழக்கை, சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு மாற்றினார்.
ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரி அனில் குமார் தலைமையில் விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டது. இக்குழு கடந்த ஓராண்டாக மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும், நாட்டின் பல மாநிலங்களுக்கும் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு, யாத்கிர் நீதிமன்றத்தில் சி.ஐ.டி., போலீசார், 4,000 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிகையை சமீபத்தில் தாக்கல் செய்தது.
அதில், 'அன்னபாக்யா அரிசியை பதுக்கி வைத்து, கைதானவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், கர்நாடகாவில் கள்ள சந்தையில் விற்கப்படும் அன்னபாக்யா அரிசியை வாங்கி, மஹாராஷ்டிரா வழியாக மும்பைக்கு அனுப்புகின்றனர். மும்பையில் உள்ள ஒரு நிறுவனம், இந்த அரிசியை பட்டை தீட்டி வெளிநாடுகளுக்கு அரிசி ஏற்றுமதி செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு அனுப்புகின்றன.
'இது அன்னபாக்யா அரிசி என்பதை அறியாத அந்நிறுவனங்கள், மும்பை, குஜராத் துறைமுகம் வழியாக ஆப்ரிக்காவின் ருவாண்டா, கென்யா, டான்சானியா போன்ற நாடுகளுக்கு தங்கள் சொந்த வர்த்தக பெயரில் ஏற்றுமதி செய்துள்ளன' குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
564 டன் பறிமுதல்
இதற்கிடையில், கடந்த மாதம் கதக் நகரின் புறநகரில் சந்தேகத்திற்கிடமாக சென்ற லாரியை, போலீசார் மடக்கி பிடித்து சோதனை செய்தனர். அதில் 32 டன் அன்னபாக்யா அரிசி இருப்பது தெரிந்தது. இதுபோன்று மாநிலம் முழுதும் பல்வேறு பகுதிகளில் உணவு பொது வினியோக துறையினர் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.
இதில், 4.75 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 564 டன்னுக்கும் அதிகமான அன்னபாக்யா அரிசி, 24 வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன; ஆறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. கடமையில் அலட்சியமாக இருந்த பொது வினியோகத் துறை அதிகாரிகள் இருவர், 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டனர். அவர்கள் மீது துறை ரீதியாக விசாரணை நடந்து வருகிறது.