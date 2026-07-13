/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/ பதுக்கப்பட்ட 450 கிலோ சந்தன கட்டைகள் மீட்பு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 11:53 PM
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பாகல்கோட்: வனத்தில் சந்தன மரங்களை வெட்டி, விற்பனைக்காக பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த, 450 கிலோ சந்தன கட்டைகளை வனத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
பா கல்கோட் மாவட்டம், பீளகி தாலுகாவின் பிரசித்தி பெற்ற, யடஹள்ளியின் சிங்காரா வன விலங்கு சரணாலயத்தை ஒட்டியுள்ள, அமலஜரி கிராமத்தில், பெருமளவில் சந்தன கட்டைகள் பதுக்கி வைத்துள்ளதாக, வனத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் வந்தது.
வனத்துறை அதிகாரிகள், நேற்று காலை அங்கு சென்று, திடீர் சோதனை நடத்தினர். பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த, 450 கிலோ சந்தன மரக்கட்டைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
இவற்றை பதுக்கி வைத்த சிலரை போலீசார் கைது செய்தனர். வனப்பகுதிகளில் சந்தன மரங்களை, இரவோடு இரவாக வெட்டி, துண்டுகளாக்கி, பிற மாநிலங்களுக்கு அனுப்ப திட்டமிட்டிருந்தது, விசாரணையில் தெரிந்தது.