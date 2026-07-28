4 ஆண்டில் கர்நாடகாவில் சாலை விபத்தில் இறந்தவர்கள் 54,000 பேர்!:போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதே உயிரிழப்புக்கு காரணம்
4 ஆண்டில் கர்நாடகாவில் சாலை விபத்தில் இறந்தவர்கள் 54,000 பேர்!:போக்குவரத்து விதிகளை மீறியதே உயிரிழப்புக்கு காரணம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:59 AM
பெங்களூரு உட்பட, கர்நாடகாவின் பல்வேறு நகரங்களில், சாலை விபத்துகள் அதிகரிக்கின்றன; உயிரிழப்புகளும் ஏறுமுகமாகின்றன.
பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுவது, போக்குவரத்து விதிகளை பின்பற்றுவது குறித்து, போக்குவரத்து போலீசார் பல முறை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியும், அபராதம் விதித்தும் பயன் இல்லை. 'போக்குவரத்து விதிகளை அலட்சியப்படுத்துவதே, விபத்துகளுக்கு காரணமாகின்றன' என, போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
டி.ஜி.பி., அலுவலகம் இது குறித்து, கர்நாடக போலீஸ் டி.ஜி.பி., அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிக்கை:
மாநிலத்தில் நடக்கும் பல விபத்துகளுக்கு சாலை விதிகளை மீறுவதே, முக்கிய காரணமாகும். அதிவேகம், கவனக்குறைவு, ஹெல்மெட் அணியாதது, சீட் பெல்ட் அணியாதது என, பல வகைகளில் போக்குவரத்து விதிகளை மீறுகின்றனர்.
'ஓவர் டேக்' செய்வது, ஒரு வழி பாதையில் செல்வது, மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவது, வாகனம் ஓட்டும் போது, மொபைல் போன் பயன்படுத்துவது, சிறார்களை வாகனம் ஓட்ட அனுமதிப்பது போன்ற காரணங்களாலும், விபத்துகள் நடக்கின்றன.
சரியான சாலை வழிகள் குறித்த அறிவிப்பு பலகை இல்லாதது, வெளிச்சம் பற்றாக்குறை, மோசமான சாலைகளும் கூட, விபத்துகளுக்கு காரணமாகின்றன. சாலை விதிகளை மீறுவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள், சாலை பாதுகாப்பு குறித்து, பொது மக்களுக்கு பலமுறை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியும் பயன் இல்லை. இப்போதும் சமூக வலைதளங்கள் வழியாக, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம்.
வாகனங்கள் பறிமுதல் போக்குவரத்து விதிகளை மீறுவோருக்கு, அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. வாகனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்படுகின்றன. ஆனாலும், விபத்துகள் குறையவில்லை. கடந்த 2022 முதல் 2026 மே வரையிலான நான்கரை ஆண்டுகளில், 54,000 பேர் சாலை விபத்துகளில் பலியாகி உள்ளனர். 2.31 லட்சம் பேர் காயமடைந்துள்ளனர். நடப்பாண்டு ஐந்தே மாதங்களில் பைக், கார் உட்பட பல்வேறு விபத்துகளில் சிக்கி 5,154 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
விபத்துகளை கட்டுப்படுத்த, மாநில போக்குவரத்து போலீஸ் துறை பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.
சாலை விதிகளை மீறுவோரை கட்டுப்படுத்த, அதிநவீன ஏ.ஐ., தொழில்நுட்பம் கொண்ட கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. பெங்களூரு, மைசூரு உட்பட முக்கிய நகரங்களில், தானியங்கி போக்குவரத்து சிக்னல் வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் உதவியால், சாலை விதிகளை மீறுவோரை கண்டுபிடித்து, அபராதம் வசூலிக்கப்படுகிறது.
விழிப்புணர்வு மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவோரை கட்டுப்படுத்த, சிறப்பு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம். வார இறுதியில் பரிசோதனைகள் அதிகரிக்கப்படுகிறது. பள்ளி, கல்லுாரிகள், ஐ.டி., - பி.டி., நிறுவனங்களில் சாலை பாதுகாப்பு குறித்து, விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம்.
விபத்து மண்டலங்களை அடையாளம் கண்டு, விபத்துகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், பொதுப்பணி, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்துடன் ஒருங்கிணைந்து சாலைகள் மேம்படுத்தப்படுகின்றன.
விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை, உடனடியாக சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல, 'கோல்டன் ஹவர்ஸ்' திட்டத்தை செயல்படுத்தியுள்ளோம். அவ்வப்போது சாலை விதிகளை மீறும் வாகன ஓட்டுநர்களின் லைசென்சை ரத்து செய்யவும், சிபாரிசு செய்கிறோம்.
ஆனாலும் வாகன ஓட்டுநர்களின் அலட்சியத்தால், சாலை விபத்துகள், உயிரிழப்புகள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கின்றன.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.