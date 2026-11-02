5ம் ஆண்டு தமிழ் புத்தக திருவிழா சிறந்த தமிழ் நுால்கள் பரிசு போட்டி
5ம் ஆண்டு தமிழ் புத்தக திருவிழா சிறந்த தமிழ் நுால்கள் பரிசு போட்டி
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:16 PM
பெங்களூரு: கர்நாடக தமிழ் பத்திரிகையாளர் சங்கம் நடத்தும், 5ம் ஆண்டு தமிழ் புத்தக திருவிழாவின் ஒரு பகுதியாக, ‘கல்வியாளர் எம்.பெருமாள் நினைவு சிறந்த தமிழ் நுால்கள் பரிசு போட்டி – 2026’ல் பங்கேற்க, வரும் 20ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
கர்நாடக தமிழ் பத்திரிகையாளர் சங்கம், 5ம் ஆண்டு புத்தக திருவிழாவை, டிசம்பர் 18 முதல், 27ம் தேதி வரை, பெங்களூரு ஹலசூரு ஏரிக்கரையில் உள்ள ஆர்.பி.ஏ.என்.எம்.எஸ்., பி.யு., கல்லுாரியில் நடத்துகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, கல்வியாளர் எம்.பெருமாள் நினைவு சிறந்த தமிழ் நுால்களுக்கான பரிசு போட்டி – 2026 நடக்க உள்ளது.
இப்போட்டியில், 01.11.2025 முதல், 31.10.2026 வரை வெளியான அனைத்து வகையான இலக்கிய நுால்களையும் பதிவு செய்யலாம். போட்டியில் பங்கேற்கும் எழுத்தாளர்கள் 500 ரூபாய் கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.
நுாலின் இரண்டு படிகள், எழுத்தாளரின் குறிப்பு, படம், விண்ணப்பப் படிவம் ஆகியவற்றை வரும் 20ம் தேதிக்குள், முத்துமணி நன்னன், கர்நாடக தமிழ் பத்திரிகையாளர் சங்க தலைவர், நம்பர் 10, கீழ்தளம், 10வது கிராஸ், மாகடி சாலை, பெங்களூரு – 560 023 என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
இப்போட்டிக்கு அனுப்பப்படும் புத்தகங்கள் திருப்பி அனுப்பப்பட மாட்டாது. தேர்வு குழுவின் முடிவே இறுதியானது. இப்போட்டியின் மொத்த பரிசு தொகை 50,000 ரூபாய். பரிசுகள் இரண்டு பிரிவாக வழங்கப்படுகிறது.
முதல் பிரிவில் கர்நாடகாவை சேர்ந்த இலக்கியவாதிகள், பதிப்பாளர்களின் நுால்களுக்கு முதல் பரிசாக 6,000 ரூபாய்; இரண்டாம் பரிசாக 5,000 ரூபாய்; மூன்றாம் பரிசாக 4,000 ரூபாய்; தலா ஐந்து நுால்களுக்கு 2,000 ரூபாய் ஊக்க பரிசு, பழம்பெரும் எழுத்தாளருக்கு சிறப்பு ஊக்க பரிசாக 5,000 ரூபாய் வழங்கப்பட உள்ளன.
இரண்டாவது பிரிவில் கர்நாடாகா இல்லாமல் பிற மாநிலங்கள் மற்றும் நாடுகளை சேர்ந்த இலக்கியவாதிகள், பதிப்பாளர்களின் நுால்களுக்கு முதல் பரிசாக 5,000 ரூபாய்; இரண்டாம் பரிசாக 4,000 ரூபாய்; மூன்றாம் பரிசாக, 3,000 ரூபாய்; நான்கு நுால்களுக்கு தலா 2,000 ரூபாய் ஊக்க பரிசு வழங்கப்பட உள்ளன.
இப்போட்டி குறித்து மேலதிக தகவல்களுக்கு 63631 18988 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.