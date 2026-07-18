/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/ மீன்பிடி படகு கவிழ்ந்ததில் கடலில் விழுந்த 6 மீனவர் மீட்பு
மீன்பிடி படகு கவிழ்ந்ததில் கடலில் விழுந்த 6 மீனவர் மீட்பு
மீன்பிடி படகு கவிழ்ந்ததில் கடலில் விழுந்த 6 மீனவர் மீட்பு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:09 AM
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மங்களூரு: உடுப்பி மாவட்டத்தின், மல்பே துறைமுகத்தில் இரு ந்து, நேற்று அதிகாலை மீன் பிடிப்பதற்காக, படகு புறப்பட்டது. இதில் ஆந்திராவை சேர்ந்த, ஆறு மீனவர்கள் இருந்தனர். தட்சிண கன்னடா மாவட்டம், மங்களூரு புறநகரின், சுரத்கல் அருகில் படகு செல்லும் போது, பலத்த காற்று வீசியது.
கடலில் அலைகளின் ஆர்ப்பரிப்பும் அதிகமாக இருந்தது. இதனால், படகு கவிழ்ந்தது. அதில் இருந்த மீனவர்கள், கடல் நீரில் விழுந்தனர். அப்போது, அருகில் மற்ற படகுகளில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த உள்ளூர் மீனவர்கள் படகு கவிழ்ந்ததை கண்டு, உடனடியாக உதவிக்கு வந்தனர்.
அபாயத்தில் இருந்த ஆந்திர மீனவர்களை காப்பாற்றி, கரைக்கு அழைத்து வந்தனர். அவர்களுக்கு, முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.