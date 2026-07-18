70 குற்றவாளிகள் கைது! பெங்களூரு வடக்கு மண்டல போலீசார் அதிரடி; ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான பொருட்கள் பறிமுதல்
70 குற்றவாளிகள் கைது! பெங்களூரு வடக்கு மண்டல போலீசார் அதிரடி; ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான பொருட்கள் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:11 AM
வடக்கு மண்டல போலீசார், நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கை: பெங்களூரின் வடக்கு மண்டலத்தில், சமீப நாட்களாக திருட்டு, வழிப்பறி, வாகன திருட்டு உட்பட, பல்வேறு குற்றங்கள் அதிகரித்தன. இவற்றை கட்டுப்படுத்துவதுடன், குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்கும் நோக்கில், வடக்கு மண்டலத்தின், 13 போலீஸ் நிலையங்களின் போலீசார், அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கினர். 94 வழக்குகள் தொட ர்பாக, 70 பேரை கைது செய்தனர். தங்க நகைகள், வாகனங்கள் என, 5 கோடி ரூ பாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் மீட்கப்பட்டன.
மல்லேஸ்வரம் போலீசார், 14 வழக்குகளில், 12 பேரை கைது செய்தனர். இவர்களிடம் இருந்து, 1.13 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம், 1.84 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள, 11-3.94 கிராம் தங்க நகைகள், ஆறு பைக்குகள், மூன்று காஸ் சிலிண்டர்கள், 17 மொபைல் போன்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
ஸ்ரீராமபுரா போலீசார், இரண்டு வழக்குகள் தொடர்பாக, ஒருவரை கைது செய்தனர். 2.90 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 10 இரு சக்கர வாகனங்கள் மீட்கப்பட்டன.
ராஜாஜிநகர் போலீசார், எட்டு குற்றவாளிகளை கைது செய்தனர். இவர்களிடம் இருந்து, 17.23 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 105 கிராம் தங்கநகைகள், 409 கிராம் வெள்ளிப்பொருட்கள், இரண்டு பைக்குகள், 10 மொபைல் போன்கள், 2.99 லட்சம் ரொக்கம், லேப்டாப், 'டிவி'யை பறிமுதல் செய்தனர்.
சுப்ரமண்யபுரா போலீசார், மூன்று வழக்குகள் தொடர்பாக, ஒருவரை கைது செய்தனர். 4.12 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒன்பது பைக்குகள் மீட்கப்பட்டன.
மஹாலட்சுமி லே - அவுட் போலீசார், இரண்டு வழக்குகளில் நால்வரை கைது செய்தனர். 52,000 ரூபாய் ரொக்கம், 2.20 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, மூன்று இரு சக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
நந்தினி லே - அவுட் போலீசார், ஏழு வழக்குகள் தொடர்பாக, மூவரை கைது செய்தனர். 48.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 80 கிராம் தங்கநகைகள், 480 கிராம் வெள்ளிப்பொருட்கள், 9 பைக்குகள், மூன்று சக்கர வாகனம், 44.760 கிலோ சந்தன கட்டைகள் கைப்பற்றப்பட்டன.
யஷவந்த்பூர் போலீசார், எட்டு வழக்குகளில் தொடர்புள்ள, ஆறு பேரை கைது செய்தனர். 36.37 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 161.5 கிராம் தங்க நகைகள், 17 மொபைல் போன்கள், எலக்ட்ரிக் ஒயர்கள் மீட்கப்பட்டன.
ஆர்.எம்.சி., யார்டு போலீசார், ஒரு வழக்கில், ஒருவரை கைது செய்தனர். 23 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 11 கிராம் வைர நகைகள் மீட்கப்பட்டன. ஜாலஹள்ளி போலீசார் ஒருவரை கைது செய்து, 3.78 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 27.6 கிராம் தங்கநகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டனர்.
ஜே.சி.நகர் போலீசார், 13 வழக்குகளில் ஏழு பேரை கைது செய்தனர். 30.10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 253 கிராம் தங்க நகைகள், எட்டு பைக்குகள், இரண்டு மொபைல் போன்கள், இரண்டு காஸ் சிலிண்டர்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
ஆர்.டி.நகர் போலீசார், ஒன்பது வழக்குகளில், 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். 30.18 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 171.39 கிராம் தங்கநகைகள், 350 கிராம் வெள்ளி பொருட்கள், எட்டு பைக்குகள், மூன்று சக்கர வாகனம், 15 மொபைல் போன்கள், எட்டு லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
சஞ்சய்நகர் போலீசார், 19 வழக்குகளில் ஏழு பேரை கைது செய்தனர். 27.44 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 53.42 கிராம் தங்கநகைகள், 930.25 கிராம் வெள்ளி பொருட்கள், நான்கு பைக்குகள், மூன்று சக்கர வாகனங்கள் இரண்டு, 10 மொபைல் போன்கள், 13.9 லட்சம் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
ஹெப்பால் போலீசார், ஆறு வழக்குகள் தொடர்பாக, ஐந்து பேரை கைது செய்தனர். இவர்களிடம் இருந்து 82 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 507 கிராம் தங்கநகைகள், 212 கிராம் வெள்ளி பொருட்கள், ஐந்து பைக்குகள், 80,000 ரூபாய் ரொக்கம் கைப்பற்றப்பட்டது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.