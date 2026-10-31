முதல்வரின் ஆன்மிக ஆலோசகர் உட்பட 71 பேருக்கு கன்னட ராஜ்யோத்சவா விருது
முதல்வரின் ஆன்மிக ஆலோசகர் உட்பட 71 பேருக்கு கன்னட ராஜ்யோத்சவா விருது
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 11:14 PM
பெங்களூரு: முதல்வர் சிவகுமாரின் ஆன்மிக ஆலோசகர் பி.பி.ஆராத்யா உட்பட பல துறைகளில் சாதனை படைத்த 71 பேருக்கு, கன்னட ராஜ்யோத்சவா விருது அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
கர்நாடக மாநிலம் உருவான, நவம்பர் 1 ம் தேதி ஆண்டுதோறும், கர்நாடக ராஜ்யோத்சவாவாக அரசு சார்பில் கொண்டாடப்படுகிறது.
நாளை 71ம் ஆண்டு ராஜ்யோத்சவா கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதை முன்னிட்டு பல துறைகளில் சாதனை படைத்த 71 பேருக்கு, கன்னட ராஜ்யோத்சவா விருது வழங்கப்படும் என்று, கன்னட மற்றும் கலாசார துறை நேற்று மாலை அறிவித்தது.
பெங்களூரு ரவீந்திரகலா பரிஷத்தில் நாளை நடக்கும் நிகழ்ச்சியில், 71 பேருக்கும், விருதுகள் வழங்கி முதல்வர் சிவகுமார் கவுரவிக்கிறார். விருதுக்கு கர்நாடகாவின் 31 மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்களும் தேர்வாகி உள்ளனர். விருதுக்கு தேர்வானவர்களில் பி.பி.ஆராத்யா, முதல்வர் சிவகுமாரின் ஆன்மிக ஆலோசகர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.