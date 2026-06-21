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/உள்ளூர் செய்திகள்/பெங்களூரு/﻿ 'டிராலி பேக்'கில் மறைத்து கடத்திய 82 கிலோ சந்தன மரக்கட்டைகள் பறிமுதல்

﻿ 'டிராலி பேக்'கில் மறைத்து கடத்திய 82 கிலோ சந்தன மரக்கட்டைகள் பறிமுதல்

﻿ 'டிராலி பேக்'கில் மறைத்து கடத்திய 82 கிலோ சந்தன மரக்கட்டைகள் பறிமுதல்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:43 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:43 PM

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பெங்களூரு: 'டிராலி பேக்'களில் மறைத்து, கேரளாவில் இருந்து பெங்களூருக்கு கடத்தி வரப்பட்ட, 82 கிலோ சந்தன மரக்கட்டைகளை பறிமுதல் செய்த போலீசார், நான்கு பேரை கைது செய்துள்ளனர்.

கேரளாவில் இருந்து பெங்களூருக்கு சந்தன மரக்கட்டைகள் விற்பனை செய்ய கடத்தி வரப்படுவதாக, சி.சி.பி., எனும் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

அந்த தகவலின்படி கர்நாடகா - தமிழக எல்லையான அத்திப்பள்ளியில், போலீசார் வாகன சோதனை நடத்தினர். கேரளாவில் இருந்து வந்த ஆம்னி பஸ்களை நிறுத்தி சோதனையிட்டனர்.

இதில் ஒரு பஸ்சின் 'டிக்கி'யில் இருந்த, நான்கு டிராலி பேக்குகளை திறந்து பார்த்த போது, சந்தன மரக்கட்டை துண்டுகள் இருந்தன.

அந்த பேக்குகளை எடுத்து வந்த கேரளாவின் மலப்புரம், காசர்கோடு மாவட்டங்களை சேர்ந்த வினு அந்தோணி, 34, முகமது ஷான், 29, அப்துல் ரகுமான், 25, ஜாபர், 24, ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இவர்களிடம் இருந்து, 21 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான, 82 கிலோ, சந்தன மரக்கட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. கேரளாவின் மறையூர் வனப்பகுதியில் சந்தன மரங்களை வெட்டி, மரங்களை சிறு, சிறு துண்டுகளாக வெட்டி, டிராலி பேக்குகளில் அடைத்து விற்பனை செய்ய எடுத்து வந்தது தெரிந்துள்ளது.

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