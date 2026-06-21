கர்நாடக வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து 84 லட்சம் பேர் தற்காலிகமாக விலக்கல்
கர்நாடக வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து 84 லட்சம் பேர் தற்காலிகமாக விலக்கல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:53 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து, 84 லட்சம் பேர் தற்காலிகமாக விலக்கி வைக்கப்பட உள்ளதாக, கர்நாடக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அன்புகுமார் கூறியுள்ளார்.
பெங்களூரில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
கர்நாடகாவில், 5 கோடியே 54 லட்சத்து 32,314 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். தற்போது நடந்து வரும் எஸ்.ஐ.ஆர்., எனும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிக்காக, 4 கோடியே 26 லட்சத்து 75,861 பேரிடம் இருந்து தகவல் சேகரிக்கப்பட்டு பணிகள் நிறைவு பெற்றுள்ளன.
ஆகஸ்ட் 8ம் தேதிக்குள் கண்டிப்பாக பணிகள் நிறைவு பெறும். எஸ்.ஐ.ஆரில் பங்கேற்காதது, இடம் பெயர்வு, இரட்டை ஓட்டு, இறப்பு உட்பட பல்வேறு காரணங்களால் 84.31 லட்சம் பேர், ஆகஸ்ட் 17ம் தேதி வெளியாகும், வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து தற்காலிகமாக விலக்கி வைக்கப்பட உள்ளனர்.
அதன் பின், தேர்தல் ஆணையம் தேவையான ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய கோரி அறிவிப்பு வெளியிடும். வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து விலக்கி வைக்கப்படுவோர் சரியான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்தால், இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் அவர்கள் பெயர்கள் சேர்க்கப்படும். 46 லட்சம் வாக்காளர்கள் எஸ்.ஐ.ஆர்., படிவங்களை வாங்காமல் திரும்பி அனுப்பியுள்ளனர். அவர்கள் படிவங்களை வாங்கி சமர்ப்பித்து கையெழுத்து போடுவது கட்டாயமாகும்.
வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக பெயர்களை சேர்க்க 3.32 லட்சம் பேரும்; வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் பட்டியலில் சேர்க்க 2,783 பேரும் விண்ணப்பித்து உள்ளனர். முகவரி மாற்றம், வாக்காளர் அடையாள அட்டை திருத்தம் உள்ளிட்ட பணிக்காக 11.40 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்து உள்ளனர்.
பெங்களூரு நகர எல்லைக்குள் வசிக்கும் 39.38 லட்சம் பேருக்கு இதுவரை எஸ்.ஐ.ஆர்., படிவம் கிடைக்கவில்லை. இதில் 28.39 லட்சம் பேர் இடம் பெயர்ந்து உள்ளனர். 7.39 லட்சம் பேரை பற்றி எந்த தகவலும் இல்லை. 2.95 லட்சம் பேர் உயிரிழந்து உள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.