45 நிமிடங்களில் 14 களி உருண்டை சாப்பிட்டவருக்கு ஆட்டுக்கிடா பரிசு
45 நிமிடங்களில் 14 களி உருண்டை சாப்பிட்டவருக்கு ஆட்டுக்கிடா பரிசு
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 11:16 PM
எச்.எஸ்.ஆர்.: கன்னட ராஜ்யோத்சவாவை ஒட்டி நடந்த கேழ்வரகு களி சாப்பிடும் போட்டியில், 45 நிமிடங்களில் 14 கேழ்வரகு களி உருண்டையை சாப்பிட்டவருக்கு, ஆட்டுக்கிடா பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
பெங்களூரு எச்.எஸ்.ஆர்., லே – அவுட்டில் வக்கீல்கள் சங்கம் சார்பில் கன்னட ராஜ்யோத்சவா நடத்தப்பட்டது. விழாவின் ஒரு பகுதியாக, உணவு சாப்பிடும் போட்டி நடந்தது. இதில் ஆண்கள் 150 பேரும், பெண்கள் 25 பேரும் என 175 பேர் பங்கேற்றனர்.
கொடுக்கப்பட்ட 45 நிமிடங்களில் யார் அதிக கேழ்வரகு களி உருண்டையை சாப்பிடுகிறார்களோ, அவர்களே வெற்றி பெற்றவர்களாக அறிவிக்கப்படுவர். போட்டி துவங்கியதும் களிக்கு கோழிக்கறி குழம்பு ஊற்றப்பட்டது. போட்டியாளர்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கில் சாப்பிட துவங்கினர். பார்வையாளர்களும் போட்டியாளர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் கைகளை தட்டி, ஆரவாரம் செய்தனர்.
போட்டி நிறைவில், மஹாலட்சுமி லே – அவுட்டை சேர்ந்த ஷம்பு கவுடா, 14 கேழ்வரகு களி உருண்டையை சாப்பிட்டு வெற்றி பெற்றார். முதல் பரிசாக ஆட்டுக்கிடா வழங்கப்பட்டது.