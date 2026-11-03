முதியோரை அலட்சியப்படுத்துவோருக்கு பாடம் புகட்ட புதிய சட்டம்! கேரள அரசை பின்பற்றி கர்நாடக காங்., அரசும் திட்டம்
முதியோரை அலட்சியப்படுத்துவோருக்கு பாடம் புகட்ட புதிய சட்டம்! கேரள அரசை பின்பற்றி கர்நாடக காங்., அரசும் திட்டம்
UPDATED : நவ 03, 2026 05:26 AM
ADDED : நவ 02, 2026 10:47 PM
நாடு முழுக்க மூத்த குடிமக்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிக்கின்றன. சொத்துக்களை எழுதி வாங்கி கொண்டு, தாய், தந்தையை வீட்டை விட்டு விரட்டுகின்றனர். வீட்டில் வைத்து அடித்து சித்ரவதை செய்கின்றனர். சொத்துக்களை எழுதி தர மறுத்தார் என்பதால், தாய், தந்தையை கொலை செய்யும் சம்பவங்களும் நடக்கின்றன.
கைவிடும் பிள்ளைகள்
கடைசி காலத்தில் தங்களை நன்றாக பார்த்து கொள்வர் என்ற நம்பிக்கையில், பெற்றோர் தங்களின் பெயரில் உள்ள வீடு, நிலம், வர்த்தக கட்டடங்கள் என பல சொத்துக்களை பிள்ளைகள் பெயருக்கு எழுதி கொடுக்கின்றனர்.
சொத்து கை மாறியதும், பிள்ளைகளின் குணம் மாறுகிறது; பெற்றோரை அலட்சியப்படுத்துகின்றனர்.
சில பெற்றோர் விதியை நொந்து கொண்டு, காலம் கடத்துகின்றனர். சிலர் தங்களின் பாதுகாப்புக்குள்ள சட்டங்களை பயன்படுத்தி, நீதிமன்றங்களை நாடி சொத்துக்களை திரும்ப பெறுகின்றனர்.
பல வழக்குகளில் நீதிமன்றங்கள், மூத்த குடிமக்களுக்கு ஆதரவாக நின்று, பிள்ளைகளை கடுமையாக கண்டித்துள்ளன. ஆயினும், அப்போதும் மூத்த முடிமக்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறையவில்லை.
இந்த சூழலில், கேரளாவில் சமீபத்தில் நடந்த தேர்தலில் முதல்வர் சதீசன் தலைமையிலான காங்., அரசு பதவியேற்றுள்ளது. இம்மாநில சட்டசபையில், 'கேரள மூத்த குடிமக்கள் பராமரிப்பு மற்றும் உரிமைகள் பாதுகாப்பு மசோதா -- 2026' என்ற சட்ட மசோதா கடந்த மாதம் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
3 ஆண்டு சிறை
இச்சட்டத்தின்படி, முதியோரை அவர்களது அனுமதியின்றி முதியோர் இல்லங்களிலோ அல்லது வேறு இடங்களிலோ தவிக்க விடுவது மற்றும் கைவிடுவது கடுமையான குற்றமாகும். இதற்கு 3 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை மற்றும் 50 ஆயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும்.
அதேபோல, 'முதியோர்களின் சொத்துக்களை சட்டவிரோதமாக பறிப்பது, ஏமாற்றி அபகரிப்பது மற்றும் அவர்களை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றுவது போன்ற செயல்கள் பிணையில்லா குற்றங்களாக கருதப்பட்டு தண்டனை வழங்கப்படும்' எனவும் அந்த சட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதை பின்பற்றி கர்நாடகாவிலும், 'கர்நாடக மூத்த குடிமக்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் - 2026' என்ற வரைவு மசோதாவை அரசு தயாரித்துள்ளது. இதை சட்டசபையில் தாக்கல் செய்து நிறைவேற்றவும் திட்டமிட்டுள்ளது.
12 உறுப்பினர்கள்
இது குறித்து, சட்டத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது;
மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் பிள்ளைகளால், மற்றவர்களால் அலட்சியப்படுத்தப்படுவதை கட்டுப்படுத்தி, அவர்களை பாதுகாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இது குறித்து ஆய்வு செய்ய, 12 உறுப்பினர்கள் கொண்ட கமிட்டி அமைத்தது.
கர்நாடக சட்ட சேவைகள் ஆணையம், போலீஸ் துறை, அரசு சாரா அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் அடங்கிய கமிட்டியும் ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளித்துள்ளனர். இதில் மூத்த குடிமக்களின் பாதுகாப்புக்காக, பல பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இயலாமையில் உள்ள மூத்த குடிமக்களை கை விடுவோர் செய்யும் குற்றத்தை, ஜாமின் இல்லாத குற்றமாக கருத வேண்டும். இத்தகைய குற்றங்களை செய்தவருக்கு, மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்க வேண்டும் என, சிபாரிசு செய்துள்ளது. அரசு சில மாற்றங்கள் செய்து, இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 1 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கும் அம்சத்தை, சட்டவரைவில் குறிப்பிட்டுள்ளது.
பல அம்சங்கள்
தற்போது கர்நாடகாவில், 'பெற்றோர் மற்றும் மூத்த குடிமக்கள் நிர்வகிப்பு மற்றும் நலன் சட்டம் - 2007'ன் விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளன.
ஆனால், மூத்த குடிமக்களை அலட்சியப்படுத்துவது, கை விடுவது, தாக்குதல் நடத்துவது போன்ற குற்றங்களை தடுக்க, தனி சட்டம் இல்லை. இதற்கு தனி சட்டம் தேவையென துறை அதிகாரிகள், கருத்து தெரிவித்திருந்தனர்.
எனவே புதிய சட்டத்தை அரசு வகுத்துள்ளது. இதில் மூத்த குடிமக்களை அலட்சியப்படுத்துவோரை தண்டிப்பது, முதியோர் ஆஸ்ரமங்கள் உட்பட மூத்த குடிமக்கள் பராமரிப்பு மையங்களில், அவர்களுக்கு தேவையான வசதிகள் செய்வது, அவர்களின் உரிமைகளை பாதுகாப்பது என, பல அம்சங்கள் உள்ளன.
தேசிய குற்ற ஆவணங்களின்படி, கர்நாடகாவில் மூத்த குடிமக்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்துள்ளன. இதை கட்டுப்படுத்த புதிய சட்டம் வழிவகை செய்யும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.