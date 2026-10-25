'திருமணமான ஆணின் கள்ளக்காதலியை குடும்ப உறுப்பினராக கருத முடியாது'
'திருமணமான ஆணின் கள்ளக்காதலியை குடும்ப உறுப்பினராக கருத முடியாது'
ADDED : செப் 26, 2026 03:37 AM
பெங்களூரு: 'திருமணமான ஆணின் கள்ளக்காதலியை, குடும்ப உறுப்பி னராக கருத முடியாது' என, கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
பெங்களூரை சேர்ந்தவர் தனுஷ்குமார். இவரது மனைவி பிரதிக் ஷா. இருவருக்கும் இடையே அடிக்கடி குடும்ப தகராறு ஏற்பட்டது. ஒரு கட்டத்தில் இருவரும் பிரிந்தனர். கணவருக்கு தனுஸ்ரீ என்ற பெண்ணுடன் கள்ளக்காதல் உள்ளது.
அவர் கூறுவதால் தான், வரதட்சணை கேட்டு அடித்து, உதைத்து கணவர் கொடுமைப்படுத்துவதாக பிரதிக் ஷா புகார் அளித்தார். இந்த புகாரின்படி தனுஷ்குமார், அவரது குடும்பத்தினர், தனுஸ்ரீ மீது, 5 பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவானது.
போலீசார் எப்.ஐ.ஆரில் தனுஸ்ரீயை குடும்ப உறுப்பினர் என்று சேர்த்து இருந்தனர். தன் மீதான வழக்கை தள்ளுபடி செய்ய கோரி, உயர் நீதிமன்றத்தில் தனுஸ்ரீ மனு தாக்கல் செய்தார்.
இம்மனுவை, நீதிபதி நாகபிரசன்னா விசாரித்தார்.
மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வக்கீல் வாதிடுகையில், 'புகார்தாரர், மனுதாரர் மீது சுமத்திய குற்றச்சாட்டுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. மனுதாரரால் திருமண உறவு மோசம் அடைந்தது என்று புகார்தாரர் கூறியதை ஏற்கவும் முடியாது' என்றார்.
புகார்தாரர் தரப்பு வக்கீலும் தங்கள் வாதங்களை முன்வைத்தனர். இருதரப்பு வாதங்கள் நிறைவு பெற்று, மனு மீதான விசாரணை முடிந்த நிலையில், நீதிபதி நாகபிரசன்னா நேற்று அளித்த தீர்ப்பு:
திருமணமான ஒரு ஆணின் கள்ளக்காதலியை, அவரது குடும்ப உறுப்பினராகவோ, உறவினராகவோ கருத முடியாது. இதுதொடர்பாக பல வழக்குகளில் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது.
ரத்த உறவு, திருமணம் மூலமாக மட்டுமே உறவினர் என்ற அந்தஸ்து பெற முடியும். மற்றொருவரை, உறவினராக கருதும் கேள்விக்கே இடமில்லை. மனுதாரர் மீதான குற்றச்சாட்டுக்கு தேவையான ஆதாரங்கள் கண்டறியப்படவில்லை. மனுதாரருக்கு எதிரான குற்றவியல் விசாரணையை தொடர்வது சட்ட நடைமுறையை தவறாக பயன்படுத்துவது ஆகும். இதனால் அவர் மீது பதிவான வழக்கு ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.