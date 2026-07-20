ஸ்ரீ சக்தீஸ்வரி மாரியம்மன் கோவிலில் ஆடி தேர் பவனி
ஸ்ரீ சக்தீஸ்வரி மாரியம்மன் கோவிலில் ஆடி தேர் பவனி
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:30 PM
தங்கவயல்: தங்கவயல் உரிகம் பேண்ட் லைனில், நேற்று, ஸ்ரீ சக்தீஸ்வரி மாரியம்மன் கோவிலில், 69ம் ஆண்டு ஆடி திருவிழாவில் அம்மன் தேர் பவனி நடந்தது.
பந்தக்கால் நிகழ்ச்சியுடன் 17ம் தேதி துவங்கி, தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக நடந்த ஆடி திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக அம்மன் தேர் வீதி உலா, கரக உற்சவத்துடன் பவனி கொண்டு வரப்பட்டது.
நேற்று அதிகாலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் மூலவருக்கு அபிஷேகம் நடந்தது. கோவில் பிரகாரத்தில் உள்ள அம்மன் அவதாரத்தில் உள்ள சப்த கன்னியர் சிலைகளுக்கும் சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தன.
பூக்கரகத்துடன் சிம்ம வாகன உற்சவத்தில், மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட பூ தேரில், ஸ்ரீ சக்தீஸ்வரி மாரியம்மன் வீதி உலா கொண்டு வரப் பட்டன. வீடுகள் தோறும் அம்மனுக்கு பூஜைகள் செய்தனர்.
பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இதன் பின் பூ மிதித்தல், தொடர்ந்து மகா மங்களாரத்தி, கூழ் வார்த்தல், உற்சவரின் ஊஞ்சல் சேவை நடந்தது. விழா ஏற்பாடுகளை சக்தீஸ்வரன் தலைமையில் கோவில் நிர்வாகி கள் செய்திருந்தனர்.