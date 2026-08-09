பெங்களூரில் ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் மீது நடவடிக்கை!: அழுகிய இறைச்சி, காலாவதியான பால் பறிமுதல்
பெங்களூரில் ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் மீது நடவடிக்கை!: அழுகிய இறைச்சி, காலாவதியான பால் பறிமுதல்
ADDED : ஆக 09, 2026 12:01 AM
பெங்களூரு: பெங்களூரில் இயங்கி வரும் மூன்று மற்றும் ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் நேற்று அதிரடி சோதனை நடத்தி, கெட்டுப் போன இறைச்சி வகைகள், காய்கறிகள், பால் உள்ளிட்ட உணவுகளை பறிமுதல் செய்து அழித்தனர். இந்த ஹோட்டல்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ள அதிகாரிகள், 'விதிகளை மீறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என, எச்சரித்துள்ளனர்.
கர்நாடகாவில் முதல்வர் சிவகுமார் தலைமையில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடக்கிறது. தலைநகர் பெங்களூரில் ஐ.டி., பூங்காக்கள் பெருகி வரும் அதே வேளையில், உணவு பிரியர்களுக்காக புதுப்புது ஹோட்டல்களும் முளைத்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், பெங்களூரு மற்றும் அதன் எல்லை பகுதிகளில் இயங்கி வரும் மூன்று மற்றும் ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல்களில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தரமான உணவு பரிமாறப்படுகிறதா என சோதனை நடத்துமாறு, அம்மாநில சுகாதார துறை அமைச்சர் காதரிடம் இருந்து, அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு பறந்தது.
* 30 அதிகாரிகள்
இதைத் தொடர்ந்து, உணவு பாதுகாப்பு துறையை சேர்ந்த 30 அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்பட்டு, நகரம் முழுதும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். பெங்களூரு மாநகர எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் உள்ள ஹோட்டல்களில் நேற்று முன்தினம் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.
நேற்று இரண்டாவது நாளாக, மூன்று மற்றும் ஐந்து நட்சத்திர அந்தஸ்து கொண்ட 26 ஹோட்டல்களில் அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது, சிக்கன், மட்டன், மீன், சமையல் எண்ணெய், பால், மசாலா பொருட்கள், தேயிலை, பாலாடை கட்டி, தக்காளி சாஸ், எலுமிச்சை சாறு உள்ளிட்ட 35 உணவு மாதிரிகளை சேகரித்து, பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
சில ஹோட்டல்களில் உணவு பாதுகாப்பு விதிகள் அப்பட்டமாக மீறப்பட்டிருந்ததும் கண்டறியப்பட்டது. சுகாதாரமற்ற சமையல் அறைகள், மோசமான நிலையில் குளிர்சாதன பெட்டிகள் மற்றும் காலாவதியான உணவுப் பொருட்கள் இருந்தது கண்டு அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
* காய்கறிகளில் பூஞ்சை
மேலும், சைவம், அசைவ உணவுகளை தனித்தனியே பிரித்து பராமரிக்கப்படாத நிலையும் சில ஹோட்டல்களில் இருந்தன. பூஞ்சை காளான் படர்ந்த நிலையில் காய்கறிகள் வைக்கப்பட்டிருந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இந்த சோதனையில், அதிகபட்சமாக, 'ராடிஸன் ப்ளூ' என்ற ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில் இருந்து ஆட்டிறைச்சி, கோழி இறைச்சி, மீன், காய்கறிகள் என 105 கிலோ கெட்டுப் போன உணவு பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. பிரபல, 'தாஜ் யஷ்வந்த்பூர்' ஹோட்டலில், 72 கிலோ அளவுக்கு கெட்டுப் போன ஆட்டிறைச்சி மற்றும் சமைக்கப்படாத மீன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
'லலித் அசோக்' ஹோட்டலில் இருந்து 76 கிலோ கெட்டுப் போன ஆட்டிறைச்சி, 200 கிலோ காய்கறிகள், 32 லிட்டர் பால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அழிக்கப்பட்டன. அதேபோல் 'ஷாங்கரிலா பெங்களூரு, போர் சீசன்ஸ்' உள்ளிட்ட ஹோட்டல்களில் இருந்தும் கெட்டுப் போன ஆட்டிறைச்சி, கோழி இறைச்சி பறிமுதல் செய்யப்பட்டு அழிக்கப்பட்டன.
உணவு பாதுகாப்பு விதிகளை மீறிய ஹோட்டல்களுக்கு உடனடியாக நோட்டீஸ் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. 'பாதுகாப்பு விதிகளை மீறினால் சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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