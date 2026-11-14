லீலாவதி மருத்துவமனையில் ஊழியர்கள் பற்றாக்குறை: நடிகர் வினோத்ராஜ் வேதனை
லீலாவதி மருத்துவமனையில் ஊழியர்கள் பற்றாக்குறை: நடிகர் வினோத்ராஜ் வேதனை
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 10:00 PM
பெங்களூரு: நெலமங்களாவில் உள்ள லீலாவதி மருத்துவமனையில், டாக்டர்கள் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. டாக்டர்களை நியமிக்காத அதிகாரிகள் மீது, நடிகர் வினோத்ராஜ் அதிருப்தி தெரிவித்துஉள்ளார்.
இது குறித்து, நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி
நெலமங்களா தாலுகாவின், சோழதேவனஹள்ளியில் என் தாய் லீலாவதி பெயரில், ஆரம்ப சுகாதார மையம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த மருத்துவமனையை, சுகாதாரத்துறையிடம் ஒப்படைத்துள்ளோம். இங்கு நோயாளிகளுக்கு இலவசமாக சிகிச்சை கிடைக்கிறது. ஆனால், இந்த மருத்துவமனையில், டாக்டர்கள், மருத்துவ ஊழியர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது.
மருத்துவமனைக்கு தினமும், 50 முதல், 100 நோயாளிகள், சிகிச்சைக்காக வருகின்றனர். இவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ஒரே ஒரு பெண் டாக்டர் மட்டுமே உள்ளார். உதவியாளர்கள், லேப் டெக்னீஷியன், குரூப் டி ஊழியர்கள் இல்லை. இதனால் சிகிச்சை கிடைக்காமல், நோயாளிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
மருத்துவமனையை அரசிடம் கைமாற்றிய போது, டி குரூப் ஊழியர்கள் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆனால் அவர்களை சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள், திரும்ப பெற்றுக்கொண்டனர்.
உடனடியாக டாக்டர்கள், ஊழியர்களை நியமித்து நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை கிடைக்கும்படி செய்ய வேண்டும். கிராமப்புற மக்களின் சிகிச்சைக்கு தேவையான மருந்துகளை வழங்க, ஊழியர்களை நியமிக்க, சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் காதர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.