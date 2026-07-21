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﻿ ஆபாச 'மெசேஜ்' அனுப்பி தொல்லை போலீசில் நடிகை ஐஸ்வர்யா புகார்

﻿ ஆபாச 'மெசேஜ்' அனுப்பி தொல்லை போலீசில் நடிகை ஐஸ்வர்யா புகார்

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:57 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:57 AM

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பெங்களூரு: நடிகை ஐஸ்வர்யா சிந்தோகிக்கு, ஆபாச 'மெசேஜ்' அனுப்பி, மர்ம நபர்கள் தொல்லை கொடுக்கின்றனர். இது குறித்து, அவர் சஞ்சய்நகர் போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

நடிகை ஐஸ்வர்யா சிந்தோகிக்கு, இரண்டு மாதங்களாக சமூக வலைதளத்தில், போலியான கணக்கு திறந்து, ஆபாச மெசேஜ், மற்றும் அவதுாறான மெசேஜ்களை மர்ம நபர் அனுப்புகிறார்.

கடந்த 2022ம் ஆண்டிலும், இதுபோன்று அவருக்கு தொல்லை கொடுத்தனர். மெசேஜ் அனுப்பியதுடன், மொபைல் போனில் அழைப்பு விடுப்பது, பின்தொடர்வது போன்ற தொல்லைகளை ஒருவர் கொடுத்தார்.

இது குறித்து அவர், பெங்களூரின் சஞ்சய்நகர் போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் செய்தார். அதன்பின் அவருக்கு தொல்லை தருவது நின்றது.

இப்போது அதே நபர், வேறு பெயரில் போலியான கணக்கு திறந்து, ஆபாச மெசேஜ் அனுப்புகிறார். ஐஸ்வர்யா சிந்தோகியின் கவுரவத்தை குலைக்கும் விதமாக, அவதுாறு பரப்புவதால் அவர் மனம் நொந்துள்ளார்.

அந்நபரை கண்டுபிடித்து நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கோரி, மீண்டும் சஞ்சய்நகர் போலீஸ் நிலையத்தில் நேற்று புகார் அளித்தார். போலீசாரும் வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரணையை துவக்கியுள்ளனர்.

இதற்கு முன் ரம்யா, ருக்மிணி வசந்த் உட்பட பல நடிகையருக்கு சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக சிலர், தொல்லை கொடுத்தது குறித்து, அவர்கள் புகார் அளித்தனர்.

போலீசாரும் சிலரை கைது செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

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