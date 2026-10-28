கண் திருஷ்டி போக்க விவசாய நிலத்தில் நடிகையர் படம்

UPDATED : அக் 28, 2026 03:33 AM
ADDED : அக் 27, 2026 07:44 PM
கதக்: தனது விவசாய நிலத்தில் உள்ள பயிர்களைப் பார்த்து யாரும் திருஷ்டி வைக்க கூடாது என்பதற்காக, விவசாயி ஒருவர், கன்னட நடிகையரான் ரச்சிதா ராம், ராஷ்மிகா மந்தனாவின் படங்களை தன் வயலின் நடுவில் வைத்துள்ளார்.
கதக் மாவட்டம், முல்குந்த் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி சிவானந்தா. தனது விவசாய நிலத்தில் மிளகாய் பயிரிட்டு உள்ளார்.
தண்ணீர் பற்றாக்குறை இருந்தபோதும், 50க்கும் மேற்பட்ட தண்ணீர் டேங்கர்களின் வாயிலாக நீர் பாய்ச்சி பயிரை பராமரித்து வருகிறார். இதனால் மிளகாய் பயிர் அமோக விளைச்சல் தந்துள்ளது.
பொதுவாக, தங்களின் விளைச்சல் மீது திருஷ்டி விழக்கூடாது என்பதற்காக விவசாயிகள், கருப்பு பானை, செருப்பு அல்லது பிளாஸ்டிக் பொம்மைகளை கட்டி வைப்பர்.
ஆனால் சிவானந்தாவோ, தனது வயலின் நடுவில் கன்னட திரைப்பட நடிகையரான ரச்சிதா ராம், ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோரின் படங்களை பெரியளவில் வைத்துள்ளார்.
பச்சை மிளகாய் விளைச்சலுக்கு மத்தியில் இடம் பெற்றிருக்கும் நடிகையர் படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகின்றன.