நடிகை சரோஜாதேவி, நடிகர் விஷ்ணுவர்த்தனுக்கு நவ., 19ல் கர்நாடக ரத்னா விருது வழங்கல்
நடிகை சரோஜாதேவி, நடிகர் விஷ்ணுவர்த்தனுக்கு நவ., 19ல் கர்நாடக ரத்னா விருது வழங்கல்
UPDATED : அக் 31, 2026 05:41 AM
ADDED : அக் 30, 2026 11:15 PM
பெங்களூரு: ''மறைந்த நடிகை சரோஜாதேவி, மறைந்த நடிகர் விஷ்ணுவர்த்தனுக்கு, நவ., 19ல், 'கர்நாடக ரத்னா விருது' வழங்கப்படும்,'' என, கன்னடம், கலாசார துறை அமைச்சர் சிவராஜ் தங்கடகி தெரிவித்தார்.
பெங்களூரு விதான் சவுதாவில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
கடந்த 2025 செப்., 11ல் நடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில், கர்நாடக அரசின் உயரிய விருதான, கர்நாடக ரத்னா விருது, நடிகை சரோஜாதேவி, நடிகர் விஷ்ணுவர்த்தனுக்கு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, வரும் நவ., 19ம் தேதி, பெங்களூரு விதான் சவுதா முன் நடக்கும் விழாவில், அவர்கள் இருவருக்கும், கர்நாடக ரத்னா விருது வழங்கப்படும். இந்த விருதுக்கான, தகுதியானவர்கள் பலர் உள்ளனர் என்றாலும், அடுத்த முறை அவர்கள் பெயர் பரிசீலிக்கப்படும்.
இவ்விழாவில் பங்கேற்க, மூத்த நடிகர் ரஜினிகாந்திற்கு அழைப்பு விடுக்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. இத்துடன் சமகால நடிகர், நடிகையரையும் அழைக்க திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. அவருடன் பணியாற்றிய நடிகைகள் லட்சுமி, சுஹாசினி ஆகியோர் அழைக்கப்பட்டு, விருது வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
கர்நாடகாவில் இதுவரை, 10 கன்னடர்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டு உள்ளது. 1992ல் முதல் விருது தேசிய கவிஞர் குவெம்பு, மறைந்த மூத்த நடிகர் ராஜ்குமார்; 1999ல் முன்னாள் முதல்வர் நிஜலிங்கப்பா, 2000ல் விஞ்ஞானி சி.என்.ராவ்; 2001ல் இதய நோய் நிபுணர் தேவி ஷெட்டி.
கடந்த, 2005ல் ஹிந்துஸ்தானி பாடகர் பீம் சென் ஜோஷி; 2007ல் சித்தகங்கா மடாதிபதி சிவகுமார சுவாமிகள்; 2008ல் எழுத்தாளர் ஜாவரே கவுடா; 2009ல் வீரேந்திர ஹெக்டே; 2022ல் நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டு உள்ளது.
நடிகர் விஷ்ணுவர்த்தனுக்கு அவரது மனைவியும், நடிகையுமான பாரதி, ரசிகர்களும்; சரோஜாதேவிக்கு நடிகையர்கள் ஜெயமாலா, ஸ்ருதி, தாரா, மாளவிகா ஆகியோரும் முதல்வரிடம் மனு அளித்திருந்தனர். இதையடுத்து இருவருக்கும் இந்தாண்டு இவ்விருது வழங்கப்பட உள்ளது.