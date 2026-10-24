தனியார் வங்கியில் போலி நகைகளுக்கு ரூ.76 லட்சம் கடன் கொடுத்தது அம்பலம்
தனியார் வங்கியில் போலி நகைகளுக்கு ரூ.76 லட்சம் கடன் கொடுத்தது அம்பலம்
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 08:36 PM
கலபுரகி: தனியார் வங்கியில் போலி தங்க நகைகளுக்கு, 76 லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகமாக கடன் தந்தது அம்பலமாகி உள்ளது. இச்சம்பவத்தில் தொடர்புடைய வங்கி அதிகாரிகள் குறித்து, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கலபுரகி மாவட்டம், அட்ஜசன்ட் சூப்பர் மார்க்கெட் தெருவில் இருக்கும் கே.பி.எஸ்., எனும் கிருஷ்ணா பீமா சம்ரித்தி என்ற தனியார் வங்கியில் வருடாந்திர தணிக்கை நேற்று முன்தினம் நடந்தது.
அப்போது, வங்கியில் உள்ள லாக்கரில், 700 கிராமுக்கு அதிகமாக போலி தங்கநகைகள் இருப்பது தெரிந்தது. போலி நகைகளுக்கு 76 லட்சம் ரூபாய்க்கும் அதிகமாக கடன் வழங்கப்பட்டதும் அம்பலமானது.
இது குறித்து, வங்கி மேலளார் ஹர்ஷா குல்கர்னி, கலபுரகியில் உள்ள பிரம்மபூர் போலீஸ் நிலையத்தில் நேற்று புகார் அளித்தார்.
புகாரில், இந்த மோசடியின் பின்னணியில் வங்கியில் பணிபுரிந்த முன்னாள் உயர் அதிகாரிகளுக்கு, தங்கநகைகளை பரிசோதித்து கடன் வழங்கும் அதிகாரிக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக கூறப்பட்டது. இது குறித்து, வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணையை துவங்கி உள்ளனர்.
இதற்கிடையே, புகார் அளித்த வங்கி மேலாளர் ஹர்ஷா குல்கர்னி, ஏற்கனவே பணிபுரிந்த வங்கியில், 84 லட்சம் ரூபாயை முறைகேடாக பயன்படுத்தியாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது.
எனவே, இவ்வழக்கில் ஹர்ஷாவுக்கு ஏதாவது தொடர்பு இருக்குமா என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.