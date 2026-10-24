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தொட்டபல்லாபூரில் நிலநடுக்கம் 3.0 ரிக்டராக பதிவானது
தொட்டபல்லாபூரில் நிலநடுக்கம் 3.0 ரிக்டராக பதிவானது
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 07:24 PM
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தொட்டபல்லாபூர்: தொட்டபல்லாபூர் தாலுகாவில், நேற்று காலை லேசான நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டது.
கர்நாடக பேரிடர் கண்காணிப்பு மையம், வெளியிட்ட அறிக்கை:
பெங்களூரு ரூரல் மாவட்டம், தொட்டபல்லாபூர் தாலுகாவில், நேற்று காலை, 9.01 மணிக்கு லேசான நில நடுக்கம் உணரப்பட்டது. துாபகெரே கிராம பஞ்சாயத்துக்கு உட்பட்ட, திம்மோஜனஹள்ளி கிராமத்தில் இருந்து, வடக்கே 0.5 கி.மீ., துாரத்தில், பூமியின் 10 கி.மீ., ஆழத்தில் நிலநடுக்கம் மையம் கொண்டிருந்தது.
இதன் தீவிரம் 3.0 ரிக்டராக பதிவாகி இருந்தது. இதன் தீவிரம், மிகவும் குறைவாக உள்ளது. இதனால், மக்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திம்மாஜனஹள்ளி அருகில் உள்ள, லகுமேனஹள்ளியில் நில நடுக்கத்தின் அதிர்வை உணர முடிந்தது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.