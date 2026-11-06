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ஆனேக்கல் – நெலமங்களா சாலை கூடுதலாக ரூ.1,118 கோடி ஒதுக்கீடு
ஆனேக்கல் – நெலமங்களா சாலை கூடுதலாக ரூ.1,118 கோடி ஒதுக்கீடு
ADDED : நவ 06, 2026 12:18 AM
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பெங்களூரு: பெங்களூரில் 134 கி.மீ., துார வெளிவட்ட சாலை பணிக்காக, கூடுதலாக 1,118 கோடி ரூபாய் ஒதுக்க, அமைச்சரவை கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பெங்களூரு விதான் சவுதாவில் முதல்வர் சிவகுமார் தலைமையில் நேற்று அமைச்சரவை கூட்டம் குறித்து சட்டசபை விவகார துறை அமைச்சர் கிருஷ்ணபைரே கவுடா அளித்த பேட்டி:
ஆனேக்கல்லில் இருந்து சர்ஜாபூர், வர்த்துார், விமான நிலையம் வழியாக நெலமங்களா வரை, 134 கி.மீ., துார வெளிவட்ட சாலை அமைக்க 2017ல் திட்ட செலவு 2,950 கோடி ரூபாயாக மதிப்பிடப்பட்டது.
தற்போது திட்டத்தின் மொத்த செலவு 3,409 கோடி ரூபாயாக திருத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, 1,118 கோடி ரூபாய் கூடுதலாக ஒதுக்க, முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்டவை உட்பட பல திட்டங்கள் குறித்து விவாதித்து முடிவு எடுத்து உள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.