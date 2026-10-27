மகளிர் போலீஸ் நிலையம் முன் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் தர்ணா
மகளிர் போலீஸ் நிலையம் முன் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் தர்ணா
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 09:04 PM
பனசங்கரி: ‘‘கே.ஆர்.எஸ்., கட்சியினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என, பனசங்கரி மகளிர் போலீஸ் நிலையத்தின் முன் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
கே.ஆர்.எஸ்., கட்சியினர் மீது பெங்களூரு பனசங்கரி மகளிர் போலீஸ் நிலையத்தில், அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் நேற்று புகார் அளித்தனர். இதையடுத்து, போலீஸ் நிலையத்திற்கு முன், 50க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் திடீரென போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது:
கடந்த இரண்டு மாதங்களாக அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் குறித்து கே.ஆர்.எஸ்., கட்சியினர் தங்கள் முகநுால் பக்கத்தில் அவதுாறு பரப்புகின்றனர். எஸ்.ஐ.ஆர்., பணிகளுக்காக வெளியில் செல்லும் போது, அங்கன்வாடியில் ஊழியர்கள் யாரும் இல்லை என முகநுாலில் அவதுாறு பரப்புகின்றனர்.
எங்கள் மீது தவறான கருத்துகளை பரப்பு கின்றனர். இவர்கள் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால், மாநிலம் தழுவிய போராட்டம் நடத்துவோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.