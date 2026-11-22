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ADDED : நவ 21, 2026 11:52 PM
பெங்களூரு: கர்நாடக அரசு, 2027ம் ஆண்டு, பொது விடுமுறை பட்டியலை நேற்று அறிவித்துள்ளது.
மாநில அரசு நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கை:
மாநில அரசு நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கை:
தேதி – கிழமை – விடுமுறை நாட்கள்
15.1.27 – வெள்ளி – மகர சங்கராந்தி
26.1.27 – செவ்வாய் – குடியரசு தினம்
6.3.27 – சனி – மஹா சிவராத்திரி
10.3.27 – புதன் – ரம்ஜான்
26.3.27 – வெள்ளி – புனித வெள்ளி
7.4.27 – புதன் – உகாதி
14.4.27 – புதன் – அம்பேத்கர் ஜெயந்தி
1.5.27 – சனி – தொழிலாளர் தினம்
17.5.27 – திங்கள் – பக்ரீத்
16.6.27 – புதன் – மொகரம் கடைசி நாள்
4.9.27 – சனி – விநாயகர் சதுர்த்தி
29.9.27 – புதன் – மஹாளய அமாவாசை
2.10.27 – சனி – காந்தி ஜெயந்தி
15.10.27 – வெள்ளி – வால்மீகி ஜெயந்தி
28.10.27 – வியாழன் – நரக சதுர்த்தி
30.10.27 – சனி – தீபாவளி
1.11.27 – திங்கள் – கன்னட ராஜ்யோத்சவா
16.11.27 – செவ்வாய் – கனகதாச ஜெயந்தி
மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கான விடுமுறை பட்டியல்
தேதி – கிழமை – விடுமுறை நாட்கள்
1.1.27 – வெள்ளி – ஆங்கில புத்தாண்டு
15.2.27 – திங்கள் – மத்வ நவமி
5.3.27 – வெள்ளி – ஜுமத உல் வீதா
5.4.27 – வியாழன் – ஸ்ரீராம நவமி
10.5.27 – திங்கள் – ராமானுஜாச்சார்ய ஜெயந்தி
11.5.27 – செவ்வாய் – சங்கராச்சார்ய ஜெயந்தி
20.5.27 – வியாழன் – புத்த பூர்ணிமா
13.8.27 – வெள்ளி – வரமஹாலட்சுமி விரதம்
16.8.27 – திங்கள் – ருக் உபகர்மா
17.8.27 – செவ்வாய் – யஜுர் உபகர்மா
24.8.27 – செவ்வாய் – கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி
3.9.27 – வெள்ளி – சுவர்ண கவுரி விரதம்
8.9.27 – புதன் – மேரி மாதா ஜெயந்தி
14.9.27 – செவ்வாய் – அனந்த பத்மநாப ஜெயந்தி
15.9.27 – புதன் – பிரம்மரிஷி நாராயணகுருஜி ஜெயந்தி
17.9.27 – வெள்ளி – விஸ்வகர்ம ஜெயந்தி
18.10.27 – திங்கள் – துலா சங்கிரமண புண்யகாலம்
24.12.27 – வெள்ளி – கிறிஸ்துமஸ்
இந்த விடுமுறை பட்டியலில், ஞாயிறு அன்று வரும் மஹாவீர் ஜெயந்தி, பசவஸ்வர ஜெயந்தி, சுதந்திர தினம், ஈத் மிலாத், விஜயதசமி, இரண்டாவது சனிக்கிழமைகளில் வரும் ஆயுத பூஜை, நான்காவது சனிக்கிழமைகளில் வரும் கிறிஸ்துமஸ் குறிப்பிடப்படவில்லை.
பொது விடுமுறை நாட்களில், மாநிலம் முழுவதும் அரசு அலுவலகங்கள் செயல்படாது. பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ள முஸ்லிம் பண்டிகைகள், நிர்ணயித்த நாட்களில் வராவிட்டால், அரசு பணியில் உள்ள இந்த சமுதாயத்தினர், பட்டியலில் உள்ள விடுமுறைக்கு பதிலாக, பண்டிகை நாளன்று விடுமுறை பெறலாம்.
கல்வித்துறை தொடர்பான விடுமுறைகளுக்கு பொருந்தும் வகையில், தனி விடுமுறை பட்டியலை பொது கல்வித்துறை கமிஷனர் வெளியிடுவார்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.