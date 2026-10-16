குழந்தைக்கு சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சை ஆஸ்டர் சி.எம்.ஐ., மருத்துவமனை சாதனை
குழந்தைக்கு சிறுநீரக மாற்று சிகிச்சை ஆஸ்டர் சி.எம்.ஐ., மருத்துவமனை சாதனை
UPDATED : அக் 16, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 15, 2026 10:34 PM
பெங்களூரு: இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக, குழந்தைக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து, ஆஸ்டர் சி.எம்.ஐ., மருத்துவமனை சாதனை படைத்துள்ளது.
பெங்களூரு ஹெப்பாலில் உள்ள ஆஸ்டர் சி.எம்.ஐ., மருத்துவமனை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
ஆஸ்டர் சி.எம்.ஐ., மருத்துவமனை, உடல் உறுப்பு நன்கொடையாளர்கள் – பெறுநர்களை கண்டறிய ‘அலையன்ஸ் பார் பேர்டு டொனேஷன்’ என்ற மென்பொருளை கண்டறிந்து அதனை பயன்படுத்தி வருகிறது.
இந்த மென்பொருளின் உதவியுடன், இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக குழந்தைக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து, சாதனை படைத்து உள்ளோம்.
பொருந்தாத இரத்த குழுக்களை கொண்ட, இரண்டு குடும்பங்களின், 15 வயது சிறுவன், 21 வயது இளைஞர் ஆகியோருக்கு, உயிர்காக்கும் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்த இரண்டு இளம் நோயாளிகளுக்கும், சிறுநீரகம் தானம் செய்ய உறவினர்கள் தயாராக இருந்தனர். ஆனால் ரத்த குழு பொருந்தமின்மையால், சிறுநீரகத்தை தானம் செய்ய முடியவில்லை.
எங்களின் மென்பொருள் மூலம், 15 வயது சிறுவனுக்கு, 21 வயது இளைஞர் உறவினரின் சிறுநீரகமும், 21 வயது இளைஞருக்கு, 15 வயது சிறுவனின் உறவினர் சிறுநீரகமும் பொருத்துவது தெரிந்தது.
இதன் அடிப்படையில் இருவருக்கும், சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக நடந்தது. இதில் டாக்டர்கள் அருண்குமார், கிரிராஜா, பிரசாந்த், சுதீந்திரா பட், சுனய் மகேஷ், ருத்வி மோத் இடம் பெற்றனர். அறுவை சிகிச்சைக்காக நான்கு மாதங்கள் திட்டமிடல் நடந்தது.
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.