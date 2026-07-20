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﻿ முஸ்லிம் பெண்ணுடன் சென்ற ஹிந்து வாலிபர் மீது தாக்குதல்

﻿ முஸ்லிம் பெண்ணுடன் சென்ற ஹிந்து வாலிபர் மீது தாக்குதல்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:30 PM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:30 PM

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நெலமங்களா: முஸ்லிம் பெண்ணுடன் நடந்து சென்றதற்காக, ஹிந்து வாலிபரை தாக்கியவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

பெங்களூரு ரூரல் நெலமங்களா லக்கூர் கிராமத்தில் முஸ்லிம் பெண்ணுடன் நடந்து சென்றதற்காக ஹிந்து வாலிபர் நேற்று முன்தினம் தாக்கப்பட்டார். இதுகுறித்த வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் நேற்று வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. வீடியோ குறித்து, தாபஸ்பேட்டை போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் பல தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

லக்கூரை சேர்ந்தவர்கள் யஷ்வந்த், 20, மற்றும் கவுசர் பானு, 19, என்ற முஸ்லிம் பெண்ணும் நண்பர்களாக இருந்தனர். இவர்களின் நட்புக்கு அதே ஊரை சேர்ந்த முஸ்லிம் வாலிபர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

இந்நிலையில், லக்கூர் சுற்று வட்டார பகுதியில் நேற்று முன்தினம் இருவரும் ஒன்றாக நடந்து சென்றனர்.

அப்போது, அதே பகுதியை சேர்ந்த முஸ்லிம் வாலிபர்களான சோஹைல் பாஷா, சையத் கரீம், தெஹ்ரீக் பாஷா ஆகியோர் யஷ்வந்த் மீது தாக்குதல் நடத்தினர். இதை மொபைல் போனில் வீடியோ எடுத்து சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவேற்றினர்.

தனது நண்பனை தாக்கியதால் விரக்தியடைந்த பானு விஷம் குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றார். இதையறிந்த குடும்பத்தினர் அவரை உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.

தற்போது, அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் என போலீஸ் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. யஷ்வந்த்தை தாக்கிய மூன்று வாலிபர்களும் போலீஸ் கைதுக்கு பயந்து தலைமறைவாகி உள்ளனர். இவர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

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