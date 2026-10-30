கிராமங்களில் விருந்துக்கு தடை ஏழைகள் கடனாளியாவதை தடுக்க நடவடிக்கை
கிராமங்களில் விருந்துக்கு தடை ஏழைகள் கடனாளியாவதை தடுக்க நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 30, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 29, 2026 10:57 PM
ஷிவமொக்கா: ஏழை குடும்பங்கள், கடனாளியாவதை தவிர்க்கும் நோக்கில் ஷிவமொக்காவின் பல்வேறு கிராமங்களில் சம்பந்தி விருந்து கொடுப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மீறினால் ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக, கிராமங்களில் திருமணம் முடிந்த பின் பெண் வீட்டார் தங்களின் உறவினர்கள், நண்பர்கள், கிராமத்தினருக்கு கறி விருந்து கொடுப்பது வழக்கம்.
வசதியானவர்கள் ௧௦ ஆடுகளை வாங்கி வந்து, விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்வர். நடுத்தர வர்க்கத்தினர் இரண்டு, மூன்று ஆடுகளை வைத்து, விருந்து கொடுப்பர். இது போல, விருந்து கொடுப்பது, கவுரவ பிரச்னையாக கருதப்படுகிறது.
ஏழை குடும்பத்தினர், கட்டாயத்தின் படி, கடன் வாங்கி விருந்து கொடுக்கின்றனர். ஏற்கனவே திருமணத்துக்காக, கடன் வாங்கி வட்டி கட்டுகின்றனர்.
விருந்துக்காக கடன் வாங்குவதால், பொருளாதார சுமை அதிகரிக்கிறது.
இதை தவிர்க்கும் நோக்கில், ஷிவமொக்காவின் பல்வேறு கிராமங்களில் சம்பந்தி விருந்துக்கு தடை விதித்துள்ளனர்.
ஷிகாரிபுராவின் ஷீகேஹள்ளி, ஹரடி, சிக்கசகுனா கிராமங்களில் சம்பந்தி விருந்துக்கு தடை விதித்து, ஊர் தலைவர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளனர். தற்போது குடவி கிராமத்திலும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
தடையை மீறி கறி விருந்து ஏற்பாடு செய்பவர்களுக்கு, ஒரு லட்சம் ரூபாய், விருந்தில் பங்கேற்று உணவு சாப்பிடுவோருக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, கிராமத்தில் தண்டோரா அடித்து அறிவிப்பு வெளியிடப் பட்டுள்ளது.