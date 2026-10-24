பெலகாவி, ஹூப்பள்ளி – தார்வாடில் மாஞ்சா கயிறு பயன்படுத்த தடை
பெலகாவி, ஹூப்பள்ளி – தார்வாடில் மாஞ்சா கயிறு பயன்படுத்த தடை
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 07:24 PM
பெலகாவி: மாஞ்சா கயிறு பயன்படுத்துவதற்கு தடைவிதித்து, பெலகாவி, ஹூப்பள்ளி – தார்வாட் மாவட்ட போலீஸ் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
பட்டம் பறக்க விட பயன்படுத்தும் மாஞ்சா கயிற்றில், கண்ணாடி துகள் பூசப்படுகிறது. இத்தகைய கயிறு, வாகன பயணியருக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. வாகனம் ஓட்டும் போது, திடீரென கழுத்தில் சுற்றி காயப்படுத்துகிறது. இதனால் உயிரிழப்புகளும் நடக்கின்றன.
லேப் டெக்னிஷியன்
ஹூப்பள்ளியின் ஏ.ஆர்.டி., நகரில் வசித்த லேப் டெக்னிஷியன் வித்யா, 38, நேற்று முன் தினம் இருசக்கர வாகனத்தில், பணிக்கு செல்லும் போது, மாஞ்சா கயிறு கயிற்றில் சுற்றி பலத்த காயமடைந்து உயிரிழந்தார்.
இச்சம்பவத்தால் கோபமடைந்த குடும்பத்தினர், சுற்றுப்பகுதி மக்கள், மருத்துவமனையில் குவிந்து போராட்டம் நடத்தினர். மாஞ்சா கயிற்றை தடை செய்யும்படி வலியறுத்தினர்.
அதன் பின், ஹூப்பள்ளி – தார்வாட் நகரங்களின் பல்வேறு இடங்களில் சோதனையிட்ட போலீசார், மாஞ்சா கயிறுகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
ஹூப்பள்ளி – தார்வாட் நகர போலீஸ் கமிஷனர் பூஷண் போரசே, நேற்று அளித்த பேட்டி:
இது குறித்து, இரட்டை நகரங்களின் பல இடங்களில் சோதனை நடத்தினோம். மாநகராட்சி மற்றும் ஹெஸ்காம் ஒத்துழைப்புடன் மின் கம்பங்கள், மரங்களில் அறுந்து விழுந்துள்ள மாஞ்சா கயிற்றை அகற்ற, நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம். யாராவது மாஞ்சா கயிறு விற்பது தெரிந்தால், 112ல் தொடர்பு கொண்டு, தகவல் தரலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
பெலகாவி எஸ்.பி., ராமராஜன் அளித்த பேட்டி:
மாஞ்சா கயிறு விற்பதற்கு, பெலகாவி மாவட்டத்தில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த கயிற்றால் பல அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படுகின்றன. மாஞ்சா கயிற்றை வாங்கவோ, பயன்படுத்தவோ பொதுமக்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது. சாதாரண கயிற்றை பயன்படுத்தி பட்டம் பறக்க விடட்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.