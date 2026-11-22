2027 ஆண்டிற்குள் பெங்களூரில் 150 கி.மீ., மெட்ரோ ரயில் சேவை
2027 ஆண்டிற்குள் பெங்களூரில் 150 கி.மீ., மெட்ரோ ரயில் சேவை
UPDATED : நவ 22, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 21, 2026 11:52 PM
பெங்களூரு: ‘‘பெங்களூரில் மெட்ரோ ரயில் சேவை, 2027ம் ஆண்டிற்குள், 150 கி.மீ., ஆக விரிவுபடுத்தப்படும்,’’ என, அமைச்சர் கிருஷ்ண பைரே கவுடா கூறி உள்ளார்.
பெங்களூரு ‘வார்டு ஒன்’ இயக்கம், கடந்த அக்டோபர் 31ம் தேதி துவங்கியது. இந்த இயக்கத்தின் கீழ் சாலைகள் சீரமைப்பு, குப்பை அகற்றம், தெருவிளக்கு சரி செய்வது உள்ளிட்ட பிரச்னைகள் சரிசெய்யப்படும்.
பெங்களூரு கோணனகுன்டே சந்திப்பில், வார்டு ஒன் இயக்கத்தின் மூன்றாவது கட்ட பணிகளை அவர் நேற்று துவக்கி வைத்தார். அவர் அளித்த பேட்டி:
பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் ஆரஞ்ச், சிவப்பு வழித்தடங்களில் கட்டுமான பணிகள் தீவிரமாக நடக்கின்றன. நாட்டிலேயே இரண்டாவது பெரிய மெட்ரோ ரயில் சேவை பெங்களூரிலேயே உள்ளது. தற்போது, 100 கி.மீ.,க்கு மேலாக மெட்ரோ ரயில் சேவை இயங்குகிறது.
இது, 2027ம் ஆண்டிற்குள் 150 கி.மீ., ஆக விரிவுபடுத்தப்படும். மெட்ரோ ரயில் சேவையை அதிகப்படுத்துவதன் மூலம் போக்குவரத்து நெரிசலை கணிசமாக குறைக்க முடியும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.