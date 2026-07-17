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﻿ பங்காரு திருப்பதி கோவில் உண்டியல் பணம் திருட்டு

﻿ பங்காரு திருப்பதி கோவில் உண்டியல் பணம் திருட்டு

ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:59 PM

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ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:59 PM

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தங்கவயல்: குட்டஹள்ளி என்ற இடத்தில் உள்ள பங்காரு திருப்பதி எனும் வெங்கடரமண சுவாமி கோவிலில் உண்டியல் பணம் எண்ணும் போது ஊழியர் ஒருவர் திருடியதால், அவர் 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஹிந்து அறநிலையத் துறையின் கீழ் உள்ள பங்காரு திருப்பதி கோவிலில், பக்தர்கள் காணிக்கை செலுத்திய உண்டியலில் இருந்த பணத்தை எண்ணும் பணி நேற்று நடந்தது.

அப்போது, கோவில் ஊழியர் ஒருவர் பணத்தை திருடியதை கோவில் நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர் பாப்பே கவுடா என்பவர் கவனித்து, ஹிந்து அறநிலையத் துறை தாசில்தார் சீனிவாச கவுடாவுக்கு தெரிவித்தார்.

பின், பணம் திருடிய ஊழியர் ஹெச்.ஆர்.மஞ்சுநாத் என்பது தெரிந்தது. அவர் திருடிய தொகை, 3,100 ரூபாயை அவரிடம் இருந்து பெற்ற அதிகாரிகள், அவரை சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டனர்.

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