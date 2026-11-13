கட்சிக்கு நன்றியோடு இருங்கள்! கட்சியினருக்கு அமைச்சர் அறிவுரை
கட்சிக்கு நன்றியோடு இருங்கள்! கட்சியினருக்கு அமைச்சர் அறிவுரை
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 07:24 PM
தாவணகெரே: ‘ ‘ காங்கிரசுக்கு துரோகம் செய்பவர்கள், முதுகில் குத்துவோர் உள்ளனர். கட்சியின் உணவை சாப்பிடுகிறீர்கள். சிறிது நன்றியோடு இருங்கள்,’’ என, தாவணகெரே மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் மல்லிகார்ஜுன் தெரிவித்தார்.
தாவணகெரேவில், மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது. இதில் அமைச்சர் மல்லிகார்ஜுன் பேசியதாவது:
நமக்கு வெளியே எதிரிகளே இல்லை. நாம் எளிதாக தேர்தல்களில் வெற்றி பெறலாம். ஆனால், நமக்குள்ளேயே நமக்கு எதிரிகள் உள்ளனர். நாம் கட்சிக்கு நேர்மையுடன் இருந்தால், நமக்கு எதிர்க்கட்சியே இருக்காது.
நமக்கிடையே கருத்து வேறுபாடு இருக்க கூடாது. ஏழைகளுக்கு நல்லது நடக்க வேண்டுமானால், காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருக்க வேண்டும்.
கட்சிக்காக நேர்மையுடன் பணியாற்றினால், பதவி தானாகவே தேடி வரும். காங்கிரசுக்குள்ளேயே துரோகம் செய்பவர்கள், முதுகில் குத்துவோர் உள்ளனர். கட்சியின் உணவை சாப்பிடுகிறீர்கள். சிறிது நன்றியோடு இருங்கள்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.