ஹோட்டலில் அழகு கலை சிகிச்சை: சுகாதார துறை அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி
ஹோட்டலில் அழகு கலை சிகிச்சை: சுகாதார துறை அதிகாரிகள் அதிர்ச்சி
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 06:54 PM
பெங்களூரு: ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில், சட்டவிரோதமாக அழகு தொடர்பான சிகிச்சை அளிப்பதை சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர்.
பெங்களூரின் ரிச்மென்ட் சாலையில், தனியாருக்கு சொந்தமான ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல் உள்ளது. இந்த ஹோட்டலில் சட்டவிரோதமாக சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. அழகுபடுத்துவது, எடையை குறைப்பது, உடலில் உள்ள கொழுப்பை கரைப்பது என பல்வேறு சிகிச்சை அளிப்பதாக குற்றச்சாட்டு கூறப்பட்டது. இது குறித்து, இந்திய சரும நோய் வல்லுநர்கள் சங்கம், சுகாதாரத்துறையில் புகார் அளித்தது.
இப்புகாரின்படி சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள், போலீஸ் அதிகாரிகள், மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் நேற்று முன்தினம், அந்த ஹோட்டலில், திடீர் சோதனை நடத்தினர். அப்போது ஹோட்டல் அறை ஒன்றில், அழகுக்கலை தொடர்பான சிகிச்சை அளிப்பது தெரிந்தது. ‘லைசென்ஸ்’ இல்லாமல் சிகிச்சையளிப்பதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
இது குறித்து சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
இந்திய சரும நோய் வல்லுநர்கள் சங்கத்தின் பெங்களூரு கிளை அளித்த புகாரின்படி, ஹோட்டலில் சோதனை நடத்தப்பட்டது. அப்போது உடல் எடையை குறைக்கும் மாத்திரைகள், மருத்துவ சிகிச்சைக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தும், கொழுப்பு கரைக்கும், ‘லிபோ லேப் பிபிசி’ ஊசிகளின் காலி பெட்டிகள் கண்டுபிடித் து, பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இந்த பெட்டிகளின் மீது கட்டாயமாக இருக்க வேண்டிய லைசென்ஸ் எண் காணப்படவில்லை. இதுபோன்ற சிகிச்சை அளிப்பதை பதிவு செய்யப்பட்ட மருத்துவமனை அல்லது கிளினிக்குகள் மட்டுமே செய்ய வேண்டும். முறைப்படி படித்துள்ள டாக்டர்களிடம் சிகிச்சை பெற வேண்டும். சட்டவிரோதமாக சிகிச்சை அளிப்பது தெரிந்தால், உடனடியாக சுகாதாரத்துறை கவனத்துக்கு கொண்டு வாருங்கள்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
மக்களின் ஆரோக்கியத்துடன் விளையாடும் நபர்கள், எவ்வளவு பெரிய ஹோட்டலில் அமர்ந்திருந்தாலும், பதில் அளித்தே ஆக வேண்டும். வீடுகள், ஹோட்டல்கள் அல்லது தற்காலிக முகாம்களில் அளிக்கப்படும், அழகுக்கலை தொடர்பான சிகிச்சைகளை, பொது மக்கள் தவிர்க்க வேண்டும்.
– யு.டி.காதர், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்