‘கிரஹஜோதி’ பயனாளிகளுக்கு அக்., 31 வரை ‘பெஸ்காம்’ கெடு
‘கிரஹஜோதி’ பயனாளிகளுக்கு அக்., 31 வரை ‘பெஸ்காம்’ கெடு
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 10:14 PM
பெங்களூரு: ‘கிரஹ ஜோதி தொடர்பான ஆவணங்கள் ஆய்வு, அக்டோபர் 31ல் முடிவடைகிறது. எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும், காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படாது’ என பெஸ்காம் தெரிவித்துள்ளது.
‘பெஸ்காம்’ வெளியிட்ட அறிக்கை:
கடந்த மூன்றரை மாதங்களாக, பெஸ்காம் எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில், வீடு வீடாக சென்று பயனாளிகளின் ஆவணங்களை, ஆய்வு செய்யும் பணி நடக்கிறது. இந்த பணி அக்டோபர் 31ல் முடிவடையவுள்ளது. இந்த காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படாது.
ஆய்வின் போது காலியாக இருந்த வீடுகள், பூட்டப்பட்ட வீடுகள், ஆய்வில் பங்கேற்க முடியாத பயனாளிகள், பெஸ்காம் அலுவலகத்துக்கு நேரில் சென்று, ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய அரசு வாய்ப்பு அளித்துள்ளது. நிர்ணயித்த காலக்கெடுவுக்குள் ஆவணங்களை செய்ய வேண்டும். இது பயனாளிகளுக்கு கடைசி வாய்ப்பாகும்.
பெஸ்காம் எல்லையில், பாக்ய ஜோதி, குடீர ஜோதி, அம்ருத ஜோதி திட்டத்தின் பயனாளிகள் உட்பட, கிரஹ ஜோதி திட்டத்தில் 74 லட்சத்து 29 ஆயிரத்து 773 பயனாளிகள் உள்ளனர். இதில் 98.49 சதவீதம் பயனாளிகளின் ஆய்வு, அக்டோபர் 22ல் முடிவடைந்தது.
ஆய்வில் ஈடுபட்ட பெஸ்காம் ஊழியர்கள், பூட்டு போடப்பட்ட வீடுகள், காலியாக இருந்த வீடுகளுக்கு மூன்று முறை சென்றனர். பயனாளிகளின் மொபைல் போனுக்கும், ஆய்வில் பங்கேற்கும்படி தகவல் அனுப்பப்பட்டது. இவர்கள் அக்டோபர் 31க்குள், ஆவணங்களை பெஸ்காம் அலுவலகத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.