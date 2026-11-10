பெங்களூரில் 7 பேர் கொலை வழக்கில் விசாரணை அதிகாரியாக துணை கமிஷனர் நியமனம்!
பெங்களூரில் 7 பேர் கொலை வழக்கில் விசாரணை அதிகாரியாக துணை கமிஷனர் நியமனம்!
ADDED : நவ 09, 2026 03:21 AM
பெங்களூரு: பெங்களூரில் நடந்த ஏழு பேர் கொலை வழக்கில் விசாரணை அதிகாரியாக, வடக்கு மண்டல துணை போலீஸ் கமிஷனர் பாபாசாப் நேமகவுடா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சேலம் ஏற்காட்டில் நேற்று முன்தினம் இரவு இரண்டு உடல்கள் மீட்கப்பட்ட நிலையில், மைசூரு சாமுண்டி மலையில் நேற்று மேலும் இரண்டு உடல்கள் மீட்கப்பட்டன. கைதான இந்துசேகர் அண்ணன் ரமேஷும், இரட்டை கொலை வழக்கில் சிக்கியவர் என்ற, 'திடுக்' தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
பெங்களூரு ராஜாஜி நகரில் மனைவி சுனிதா, 40, மாமியார் ரூபாவதி, 65, மைத்துனர்கள் சங்கர், 44, சிவகுமார், 30, இவர்களின் மனைவியர் நளினி, திவ்யா, சிவகுமாரின் மகன் புனித், 7 ஆகிய ஏழு பேரை, ஆட்டு கல்லால் அடித்து கொலை செய்து, உடல்களை மலைப்பகுதியில் வீசிய வழக்கில், வாடகை கார் டிரைவர் இந்துசேகர், 52, அவரது 17 வயது மகள் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
புனித்தின் உடல் கடந்த 6ம் தேதி நந்தி மலை அடிவாரத்தில் மீட்கப்பட்டது.
தமிழகத்தின் சேலம் ஏற்காடு மலைப்பகுதியில் வீசப்பட்ட சுனிதா, ரூபாவதி உடல்களை மீட்க நேற்று முன்தினம் இந்துசேகர் அழைத்து செல்லப்பட்டார்.
கடுக்காமரம் வியூ பாயின்ட் என்ற இடத்தில் இருவரின் உடல்கள் இருந்த சாக்கு மூட்டைகள் மீட்கப்பட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
உடல்கள் தகனம்
நேற்று காலை சேலத்தில் இருந்து இந்து சேகரை பலத்த பாதுகாப்புடன், மைசூருக்கு போலீசார் அழைத்து சென்றனர். சாமுண்டி மலையில் வீசப்பட்ட சிவகுமார், திவ்யா உடல்களை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அவர்களின் உடல்களும் மீட்கப்பட்டு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டன.
இதற்கிடையில், சுனிதா, ரூபாவதி உடல்களும் பரிசோதனைக்கு பின் சேலத்தில் இருந்து பெங்களூரு கொண்டு வரப்பட்டு, ஸ்ரீராமபுரத்தில் உள்ள ஹரிசந்திரா காட் மின் மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கை முதலில் ஸ்ரீராமபுரம் இன்ஸ்பெக்டர் பூனச்சா தான் விசாரித்தார். பின், உதவி போலீஸ் கமிஷனர் பிரபாவதியிடம் மாற்றப்பட்டது.
மேற்கு மண்டல இணை கமிஷனர் வம்சி கிருஷ்ணா, வடக்கு மண்டல துணை கமிஷனர் பாபாசாப் நேமகவுடா மேற்பார்வையிலும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
கர்நாடகா மட்டுமின்றி நாடு முழுதும் இந்த வழக்கு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதால், வழக்கின் தீவிரத்தை உணர்ந்து பாபாசாப் நேமகவுடா விசாரணை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
உதவி போலீஸ் கமிஷனர்கள் பிரபாவதி, ரீனா சுவர்ணா, சன்னப்பா தலைமையில் 3 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
கொலை நடந்த இடம், உடல்களை வீசப்பட்ட இடங்களில் ஆதாரங்கள், தடயங்களை சேகரிக்கும் பணியில் ஒரு தனிப்படையும், தொழில்நுட்ப ஆதாரங்களை இன்னொரு தனிப்படையும் சேகரித்து வருகின்றன.
ரூ.15 கோடி நிலம்
இந்நிலையில், இந்துசேகர் மட்டுமின்றி அவரது அண்ணனும் கொடூரமான கொலையாளி என்பது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்துசேகரின் அண்ணன் பெலத்துார் ரமேஷ். பிரபல ரவுடியான இவர், காடுகோடி, ஒயிட்பீல்டு பகுதிகளில் அட்டகாசத்தில் ஈடுபட்டார். கடந்த 2018ல் பெலத்துாரில் நஞ்சப்பா என்ற முதியவர் இருந்தார்.
அவர் பெயரில் இருந்த 15 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலத்தை, 'ஆட்டை' போட முயற்சித்த ரமேஷ், வெங்கடரமணா என்ற ஒருவரை அழைத்து வந்து நஞ்சப்பா என்று கூறி நடிக்க வைத்தார். போலி ஆவணங்கள் மூலம் நிலத்தை தனது பெயருக்கு மாற்றினார்.
எதிர்காலத்தில் உண்மையை சொல்லி விடக்கூடாது என்பதற்காக வெங்கடரமணாவை கழுத்தை நெரித்து ரமேஷ் கொலை செய்தார். இதுபற்றி, ரமேஷின் கூட்டாளி வெங்கடசாமியின் மனைவி சுதாராணிக்கு தெரிந்தது.
அவரும் திறந்து வெளியே சொல்லி விடக் கூடாது என்பதற்காக, அவர் மீதும் பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்து கொலை செய்தார். தற்கொலை போல சித்தரிக்க முயன்று போலீசில் சிக்கினார்.
இரட்டை கொலை வழக்கில், பரப்பன அக்ரஹாரா சிறையில் அடைக்கப்பட்ட அவர் விசாரணை கைதியாக இருந்தார். ஆனால் 2021ல் உடல்நலக்குறைவால் இறந்து விட்டார்.
அந்த நேரத்தில் இரட்டை கொலை வழக்கு மாநிலம் முழுதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. தற்போது ரமேஷ் பாணியில் அவரது தம்பி இந்துசேகர் 7 கொலைகளை செய்து கர்நாடகா மட்டுமின்றி தேசிய அளவில் செய்திகளில் இடம்பிடித்துள்ளார்.
இன்னும் 2 உடல்கள்
கொலையான 7 பேரில் 5 பேரின் உடல்கள் நந்தி, ஏற்காடு, சாமுண்டி மலைகளில் மீட்கப்பட்டுள்ளன. சங்கர், அவரது மனைவி நளினி உடல்கள் மட்டும் மீட்கப்பட வேண்டும்.
இவர்களின் உடல்கள் சிக்கமகளூரு ஷிராடி மலையில் இருந்து மீட்கப்பட வேண்டும். இந்த இடம் மிகவும் சிக்கலான வனப்பகுதி என்பதால் மீட்பு பணியில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.