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﻿ 'பெங்களூரு பசுமை இயக்கம்' 64,000 மரக்கன்றுகள் நட முடிவு

﻿ 'பெங்களூரு பசுமை இயக்கம்' 64,000 மரக்கன்றுகள் நட முடிவு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:58 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:58 AM

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பெங்களூரு: பெங்களூரில் அரசு, தனியார் ஊழியர்கள் இணைந்து 64,000 மரக்கன்றுகள் நட உள்ளதாகவும், மக்களுக்கு இலவசமாக 40,000 மரக்கன்றுகள் வினியோகிக்கப்பட உள்ளதாகவும் அமைச்சர் கிருஷ்ண பைரே கவுடா கூறினார்.

பெங்களூரில் ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 15ம் தேதி வரை, ஆயிரக்கணக்கான மரக்கன்றுகளை அரசு, தனியார் ஊழியர்கள் இணைந்து நட உள்ளனர். இதற்கு, 'பெங்களூரு பசுமை இயக்கம்' என பெயரிடப்பட்டு உள்ளது.

இது குறித்து, பெங்களூரு நகர வளர்ச்சி துறை அமைச்சர் கிருஷ்ண பைரே கவுடா தலைமையில், ஜி.பி.ஏ., தலைமை அலுவலகத்தில் வன அதிகாரிகள், மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் நேற்று ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.

அவர் பேசியதாவது:

பெங்களூரில், 64,000 மரக்கன்றுகளை வன மற்றும் தனியார், ஜி.பி.ஏ., ஊழியர்கள் இணைந்து நட உள்ளனர். 40,000 மரக்கன்றுகளை மக்களுக்கு இலவசமாக வினியோகிக்கப்படும். மரங்களை நடுவதற்கு 9.64 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது.

நகரில் ஏற்கனவே நடப்பட்ட மரங்கள் குறித்து முறையான தரவுகள் எதுவுமில்லை. இது போன்ற நிலை எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடாது. நகரில் அதிகமாக மரங்கள் இருந்தால் காற்று மாசுபாடு குறையும்.

மரங்கள் நடும் திட்டம் வெறும் காகித அளவிலான திட்டமாக இருக்கக்கூடாது. அதுபோல, தரமற்ற கன்றுகள் நடக்கூடாது. மரங்கள் நடுவதில் மக்கள் ஆர்வம் காண்பிக்க வேண்டும். நடப்பு ஆண்டில் நடப்படும் மரங்கள் குறித்து தரவுகள் சேகரிக்கப்படும்.

மெட்ரோ, மாநகராட்சி பணி களுக்காக வெட்டப்படும் ஒவ்வொரு மரத்திற்கும் பதிலாக, 10 மரங்கள் நடப்படும். மரம் நடுவதற்கான தொகையை வன அதிகாரிகளிடம் உரிய நிறுவனம் செலுத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

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