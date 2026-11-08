பெங்களூரில் ஒரே குடும்பத்தில் 7 பேரை கொன்ற டிரைவர் கைது: மனைவி உள்ளிட்டோரை 16 நாளில் கொன்று குவித்த கொடூரன்
பெங்களூரில் ஒரே குடும்பத்தில் 7 பேரை கொன்ற டிரைவர் கைது: மனைவி உள்ளிட்டோரை 16 நாளில் கொன்று குவித்த கொடூரன்
ADDED : நவ 07, 2026 05:01 AM
பெங்களூரு: பெங்களூரில் மனைவி, மாமியார், இரு மைத்துனர்கள், அவர்களின் மனைவியர், 7 வயது சிறுவன் என ஏழு பேரை ஆட்டுக்கல்லால் அடித்து கொலை செய்து, உடல்களை மலைப்பகுதியில் வீசிய கார் டிரைவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். 16 நாட்களில் ஒவ்வொருவராக கொன்று குவித்ததாக திடுக்கிடும் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரு ராஜாஜி நகரில் வாடகை வீட்டில் வசித்தவர் இந்து சேகர், 52; கார் டிரைவர். இவரது மனைவி சுனிதா, 40. இவர்களுக்கு 20 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடந்தது. இவர்களது 17 வயது மகள் பி.யு.சி., படிக்கிறார்.
கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக, மனைவி சுனிதாவின் நடத்தையில், இந்து சேகருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இதுதொடர்பாக தம்பதி இடையே அடிக்கடி சண்டையும் ஏற்பட்டது. இதனால், ஸ்ரீராமபுரத்தில் உள்ள தாய் ரூபாவதி, 65, வீட்டிற்கு சுனிதா செல்வது வழக்கம்.
இதனால், இந்து சேகரை மாமியார் ரூபாவதி, அவரது மகன்கள் சங்கர், 44, சிவகுமார், 30, சங்கரின் மனைவி நளினி, 30, சிவகுமார் மனைவி திவ்யா, 29, ஆகியோரும் சேர்ந்து திட்டியுள்ளனர்.
ஆட்டுக்கல்
கடந்த அக்., 16ம் தேதி சுனிதாவுக்கும், இந்து சேகருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. கடும் கோபத்தில் இருந்த இந்து சேகர் ஆட்டுக்கல்லால் மனைவி தலையில் சரமாரியாக அடித்தார். இதில், ரத்த வெள்ளத்தில் அவர் உயிரிழந்தார். பின், சுனிதா உடலை சாக்கு பையில் கட்டி காரில் எடுத்து சென்று, நந்தி மலை பகுதியில் வீசினார்.
சுனிதா பற்றி அக்கம்பக்கத்தினர் கேட்ட போது, தோழியருடன் சுற்றுலா சென்றிருப்பதாக கூறி சமாளித்தார். அடுத்த சில நாட்களில் சுனிதா வீட்டிற்கு வந்த அவரது தாய் ரூபாவதியையும், ஆட்டுக்கல்லால் அடித்து கொன்ற இந்து சேகர், அவரது உடலையும் மூட்டை கட்டி, மலை பகுதியில் வீசினார்.
இந்நிலையில், சகோதரி வீட்டிற்கு சென்ற தாய் திரும்பி வராததால் அவரை தேடி சிவகுமார், மனைவி திவ்யா, இவர்களின் மகன் புனித், 7, ஆகியோர் வந்துள்ளனர். அவர்களையும் ஆட்டுக்கல்லால் அடித்து, இந்து சேகர் கொலை செய்தார். இவர்களின் உடல்களையும் மலை பகுதியில் வீசினார்.
கடைசியாக சங்கர், நளினியையும் தனது வீட்டிற்கு வரவழைத்து அவர்களையும், ஆட்டுக்கல்லால் அடித்து கொன்ற இந்து சேகர், அவர்கள் உடல்களையும் மலை பகுதியில் வீசினார்.
போலீசில் புகார்
இந்நிலையில், தன் மகள் நளினியை காணவில்லை என அவரது தாய் கடந்த 3ம் தேதி ஸ்ரீராமபுரம் போலீஸ் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அவர் கடைசியாக இந்து சேகர் வீட்டிற்கு சென்றதை உறுதி செய்த போலீசார், 4ம் தேதி இந்து சேகரை பிடித்து விசாரித்தனர். முதலில், மனைவி, அவரது குடும்பத்தினர் சுற்றுலா சென்றிருப்பதாக கூறினார்.
ஆனாலும், கிடுக்கிப்பிடி விசாரணையில், ஏழு பேரையும் கொன்று உடல்களை மலை பகுதியில் வீசியதை ஒப்புக் கொண்டார். அவர் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் கொடுத்த தகவலின்படி நந்தி மலையில் வீசப்பட்ட சிறுவன் புனித் உடல் மீட்கப்பட்டது. மற்ற ஆறு பேரின் உடல்கள், மைசூரு சாமுண்டி மலை, சிக்கமகளூரு ஷிராடி மலை, தமிழகத்தின் சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு மலையில் வீசப்பட்டது தெரிந்தது. அந்த உடல்களை மீட்கும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
மகளுக்கு தொடர்பு
சம்பவம் நடந்த வீட்டில் பெங்களூரு போலீஸ் கமிஷனர் சீமந்த்குமார் சிங் நேற்று ஆய்வு செய்தார். பின், அவர் கூறுகையில், ''ஏழு கொலைகளையும் செய்ய இந்து சேகருக்கு அவரது மைனர் மகள் உதவியாக இருந்துள்ளார். இது, அதிர்ச்சி அளிக்கும் விஷயம். அவரிடமும் விசாரணை நடக்கிறது,'' என்றார்.
இந்து சேகரை போலீசார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, 12 நாட்கள் காவலில் எடுத்து உள்ளனர். 'மனைவி உட்பட ஏழு பேரை கொன்றதில் எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை. அவர்கள் இறந்ததன் மூலம், எனக்கு நிம்மதி கிடைத்துள்ளது' என்று போலீசாரிடம் இந்து சேகர் கூறியுள்ளார்.
மகளுக்கு மூளைச்சலவை
இந்து சேகர் மீது அவரது மகளுக்கு அதிக பாசம் இருந்துள்ளது. மகளிடம், 'உன் அம்மாவின் நடத்தை சரியில்லை. அவர்கள் குடும்பத்தினர் இருந்தால் நாம் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது. அவர்களை கொன்று விடலாம்' என்று கூறி, மூளைச்சலவை செய்துள்ளார். ஏழு பேரையும் இந்து சேகர் கொன்ற பின், உடல்களை சாக்கு மூட்டையில் கட்ட மகள் உதவி செய்துள்ளார். வீட்டில் படிந்த ரத்த கறையை ரசாயனத்தை ஊற்றி அவர் கழுவியதும் தெரிந்துள்ளது.
இந்து சேகர், சுனிதாவை அக்., 16ம் தேதி கொலை செய்துள்ளார். தொடர்ந்து மாமியார், மைத்துனர்கள், அவர்களின் மனைவியர், சிறுவன் என ஏழு பேரை கொன்றுள்ளார். கடைசி கொலை கடந்த 31ம் தேதி நடந்துள்ளது. இதன் மூலம், 16 நாட்களில் ஏழு பேரை கொன்று குவித்துள்ளார்.
* உயிர்தப்பிய சிறுவன்
இந்து சேகரிடம் இருந்து சங்கர் - நளிளியின் 13 வயது மகன் உயிர் தப்பியுள்ளார். இந்து சேகரிடம் இருந்து அந்த சிறுவனை போலீசார் பத்திரமாக மீட்டுள்ளனர்.
அந்த சிறுவன் கூறியதாவது:
சில தினங்களுக்கு முன் அப்பா, அம்மாவுடன் மாமா வீட்டிற்கு சென்றேன். இரவு அங்கு துாங்கினோம். மறுநாள் காலை எழுந்து பார்த்த போது அப்பா இல்லை. நான் வீட்டில் இருந்து வெளியே செல்ல முயன்ற போது, அத்தை மகள் என்னை பிடித்து ஒரு அறைக்குள் இழுத்து சென்றார். சிறிது நேரத்தில் என் அம்மாவின் அலறல் சத்தம் கேட்டது. வெளியே வந்து பார்த்த போது யாரும் இல்லை.
பின், இரண்டு சாக்கு மூட்டைகளை காரில் ஏற்றினர். என்னையும் காரில் அழைத்து சென்றனர். பல இடங்களுக்கு காரில் சுற்றினர். 'அம்மா, அப்பா எங்கே' என்று நான் கேட்ட போது, 'அவர்கள் ஊருக்கு சென்று விட்டனர்' என்று மாமா கூறினார். ஏதோ ஒரு இடத்தில் காரை நிறுத்தி சாக்கு மூட்டைகளை வீசினார். அப்போது நான் எட்டி பார்த்தேன். என்னை திட்டினார். குப்பைகளை வீசுவதாக கூறினார். ஆனால், இப்போது தான் சாக்கு மூட்டையில் இருந்தது அம்மா, அப்பா உடல் என்று எனக்கு தெரிந்தது.
இவ்வாறு அந்த சிறுவன் கூறியுள்ளார்.
* பத்திரிகை ஆசிரியர்
கைதான இந்து சேகர், 'தானா வரதி' என்ற பெயரில் உள்ளூர் பத்திரிகை நடத்தியுள்ளார். மாதம் ஒரு முறை வரும் பத்திரிகையில் நிறைய குற்றச்சம்பவங்களை அவரே செய்தியாக கொடுத்துள்ளார். அவரது வீட்டில், 'பிரஸ்' மற்றும், 'போலீஸ் வாய்ஸ்' என்ற, 'ஸ்டிக்கரும்' ஒட்டி இருந்தார்.