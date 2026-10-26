பெங்களூரில் மழை கடும் பற்றாக்குறை 153 ஏரிகளே நிரம்பியுள்ளன
பெங்களூரில் மழை கடும் பற்றாக்குறை 153 ஏரிகளே நிரம்பியுள்ளன
UPDATED : அக் 26, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 25, 2026 09:14 PM
பெங்களூரு: பெங்களூரில் மழை குறைந்ததாலும், சில ஏரிகளில் மேம்பாட்டு பணிகள் நடப்பதாலும், பல ஏரிகள் நிரம்பவில்லை. ஏழு ஏரிகளில் நீரே இல்லை. மொத்தமுள்ள, 183 ஏரிகளில், 30 மட்டுமே நிரம்பியுள்ளன.
இது குறித்து, ஜி.பி.ஏ., அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
ஜி.பி.ஏ., எல்லையில், 183 ஏரிகள் உள்ளன. நடப்பாண்டு எதிர்பார்த்த அளவில் மழை பெய்யவில்லை. இதன் விளைவாக, ஏரிகள் நிரம்பவில்லை. 183 ஏரிகளில், 30 ஏரிகள் மட்டுமே நிரம்பியுள்ளன. சில ஏரிகளில் சீரமைப்பு பணிகள் நடப்பதால், நீர் நிரம்பவில்லை.
நாகேனஹள்ளி ஏரி, சிக்கபசவனபுரா, சீகேஹள்ளி, சீதாராமபாளையா சாதரமங்களா, தேவரபீசனஹள்ளி உட்பட, 30 ஏரிகள் முழுமையாக நிரம்பியுள்ளன. ஐந்து மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட, ஒன்பது ஏரி மேம்படுத்தப்படாத ஏரிகள் பட்டியலில் உள்ளன.
மாலகாளா ஏரி, பூங்காவாக மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சீனிவாசபுரா ஏரி, பானஸ்வாடி ஏரி, வசந்தபுரா ஏரி, ஹொசகெரேஹள்ளி, பட்டணகெரே, சிக்ககவுடனஹள்ளி உட்பட, பல்வேறு ஏரிகளை மேம்படுத்த, டெண்டர் அழைக்கப்பட்டு, பணிகள் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
ஆனால் நான்கு ஆண்டுகளாகியும், ஒப்பந்ததாரர் இன்னும் பணிகளை துவக்கவில்லை. எனவே ஏரிகள் நிரம்புவதில், இடையூறு ஏற்பட்டுள்ளது. ஏரிகளில் மண், கழிவுகள் நிரம்பியுள்ளன.
மேலும் சில ஏரிகளில், சீரமைப்பு பணிகள் மும்முரமாக நடந்து வருகின்றன. இம்முறை பெங்களூரில், 43 சதவீதம் மழை பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இதுவும் ஏரிகள் நிரம்பாததற்கு காரணம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.