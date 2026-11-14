பெங்., வக்கீல் கொலையில் பீஹார் வாலிபர் கைது 2,171 கி.மீ., துாரம் பைக்கில் பயணித்தது அம்பலம்
பெங்., வக்கீல் கொலையில் பீஹார் வாலிபர் கைது 2,171 கி.மீ., துாரம் பைக்கில் பயணித்தது அம்பலம்
UPDATED : நவ 14, 2026 03:26 AM
ADDED : நவ 13, 2026 07:28 PM
ஒயிட்பீல்டு: பெங்களூரு வக்கீல் கொலையில், பீஹார் வாலிபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கொலைக்கு பின், போலீசிடம் இருந்து தப்பிக்க, 2,171 கி.மீ., பைக்கில் பயணித்தது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
பெங்களூரு ஒயிட்பீல்டு பட்டந்துார் அக்ரஹாராவில் வசித்தவர் மஞ்சுநாத், 43, வக்கீல். தனது வீட்டின் அருகே உள்ள 2 ஏக்கர் நிலத்தில், சிறிய குடிசை வீடுகளை கட்டி வாடகைக்கு விட்டிருந்தார். இந்த வீடுகளில் வட மாநிலத்தை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் தங்கியிருந்தனர்.
கடந்த மாதம் 19ம் தேதி நள்ளிரவில், வீட்டின் முன் மஞ்சுநாத் துப்பாக்கியால் சுட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்.
ஒயிட்பீல்டு போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், வாடகை தகராறில் மஞ்சுநாத்தை, பீஹார் மாநிலம், கிழக்கு சம்பரான் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பவன்குமார் துபே, 25, அமித்குமார் துபே, 25, ஆகியோர் கொலை செய்தது தெரிந்தது.
தலைமறைவான இவர்களை பிடிக்க எட்டு தனிப்படைகளும் அமைக்கப்பட்டன.
இருவரையும் தேடி தமிழகம், தெலுங்கானா, மேற்கு வங்கம், பஞ்சாப், பீஹார் மாநிலங் களுக்கு, தனிப்படை போலீசார் சென்றனர். ஆனால் அவர்கள் சிக்கவில்லை.
இந்நிலையில், ஒயிட்பீல்டு போலீசார் தங்களுக்கு கிடைத்த தகவலின்படி, பீஹார் சென்று, உள்ளூர் போலீசாருடன் இணைந்து, கிழக்கு சம்பரான் மாவட்டத்தின் பக்ஸா என்ற கிராமத்தில் பதுங்கி இருந்த அமித்குமார் துபேயை நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர். அவரை பெங்களூரு அழைத்து வருகின்றனர்.
மஞ்சுநாத்தை கொலை செய்த பின், இருவரும் ஒன்றாக பயணித்தால் போலீசில் சிக்கி விடுவோம் என்று நினைத்த பவன்குமார் மற்றும் அமித்குமார் தனி, தனியாக பயணம் செய்தனர்.
பவன்குமார் ரயில் மூலம் தப்பிய நிலையில், அமித்குமார் மட்டும் ஆந்திரா, தெலுங்கானா, ஒடிசா, மேற்கு வங்கம் வழியாக பீஹாருக்கு 2,171 கி.மீ., பைக்கில் சென்றது விசாரணையில் அம்பலமானது.
எந்தவொரு தடயமும் போலீசுக்கு கிடைக்கக்கூடாது என்பதால் மொபைல் போனை சுவிட்ச் ஆப் செய்ததுடன், போன்பே, கூகுள்பே பயன்படுத்தாமல், கையில் இருந்த பணத்தை செலவு செய்ததும் தெரிந்தது.
ஆனாலும் கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகள் அடிப்படையில் அவர் போலீசிடம் சிக்கியுள்ளார்.