விவசாயிகளின் குரலாக ஒலிப்போம் பா.ஜ., தலைவர் விஜயேந்திரா அறிவிப்பு
விவசாயிகளின் குரலாக ஒலிப்போம் பா.ஜ., தலைவர் விஜயேந்திரா அறிவிப்பு
ADDED : ஆக 03, 2026 12:11 AM
பெங்களூரு: ''விவசாயிகள் குரலாக சட்டசபையில் ஒலிப்போம்,'' என்று, பா.ஜ., தலைவர் விஜயேந்திரா கூறியுள்ளார்.
பெங்களூரு மல்லேஸ்வரம் பா.ஜ., அலுவலகத்தில், கட்சியின் உயர்மட்ட குழு கூட்டம் நேற்று நடந்தது. மேலிட பொறுப்பாளர் ராதாமோகன் தாஸ் அகர்வால் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து, பா.ஜ., தலைவர் விஜயேந்திரா கூறியதாவது:
மாநிலத்தில் சரியான மழை பெய்யாததால், விவசாயிகள் பிரச்னையை சந்திக்கின்றனர். இதை கவனிக்காமல் அரசு அமைதியாக உள்ளது. சட்டசபை கூட்டத்தொடரில் விவசாயிகள் குரலாக ஒலிப்போம்.
கே.பி.எஸ்.சி.,யில் நடந்த ஊழல் தொடர்பாக போராட்டம் நடத்துவோம். மாணவர்களுக்கு நீதி வாங்கி கொடுப்போம். பிடதி டவுன்ஷிப் திட்டத்திற்கு எதிராக பாதயாத்திரை செல்வோம்.
அக்டோபரில் நான்கு எம்.எல்.சி., இடங்களுக்கு தேர்தல் நடக்கிறது. மூன்று இடங்களுக்கு வேட்பாளரை உறுதி செய்து விட்டோம்.
எடியூரப்பா முதல்வராக இருந்த போது சர்வக்ஞர், திருவள்ளுவர் சிலை தகராறு தீவிரமடைந்தது. எடியூரப்பா, அப்போதைய தமிழக முதல்வர் கருணாநிதி அமர்ந்து பேசி தகராறை சுமூகமாக தீர்த்து வைத்தனர்.
காவிரி நீரை பகிர்ந்து கொள்ளும் விஷயத்தில் தற்போதைய கர்நாடக, தமிழக முதல்வர்கள் கலந்து பேசி சரியான முடிவு எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.