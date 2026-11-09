சலவாதி வீட்டிற்கு கத்தி ‘ஆர்டர்’ பெங்களூரில் பா.ஜ., போராட்டம்
சலவாதி வீட்டிற்கு கத்தி ‘ஆர்டர்’ பெங்களூரில் பா.ஜ., போராட்டம்
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 08, 2026 06:36 PM
பெங்களூரு: மேல்சபை எதிர்க்கட்சி தலைவர் சலவாதி நாராயணசாமி வீட்டிற்கு, ஆன்லைனில் கத்தி ஆர்டர் செய்து அனுப்பியதை கண்டித்து, காங்கிரசுக்கு எதிராக பா.ஜ., போராட்டம் நடத்தியது.
‘காங்கிரஸ் கட்சியை துண்டு, துண்டாக வெட்டி அரபி கடலில் வீசுவோம்’ என்று, பா.ஜ.,வை சேர்ந்த மேல்சபை தலைவர் சலவாதி நாராயணசாமி சர்ச்சை கருத்தை கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில் பெங்களூரு வசந்த்நகரில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு, நேற்று முன்தினம் மர்மநபர் ஒருவர், ‘பிளிங்கிட்’ செயலியில் கத்தியை ஆர்டர் செய்து அனுப்பினார்.
இதன் பின்னணியில் காங்கிரஸ் இருப்பதாக சலவாதி நாராயணசாமி குற்றம்சாட்டினார். பெங்களூரு போலீஸ் கமிஷனர் சீமந்த்குமார் சிங்கிடம் புகார் அளித்தார்.
இந்நிலையில், சலவாதி நாராயணசாமி வீட்டிற்கு கத்தி ஆர்டர் செய்து அனுப்பிய காங்கிரசை கண்டித்து, பெங்களூரு சுதந்திர பூங்காவில் பா.ஜ.,வின் எஸ்.சி., மோர்ச்சா சார்பில் நேற்று போராட்டம் நடந்தது.
கர்நாடகாவில் குண்டர் ஆட்சி நடப்பதாக கோஷம் எழுப்பினர். போராட்டத்திற்கு பின், தலைவர்கள், தொண்டர்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.
போராட்டம் நடந்த போது அந்த வழியாக பைக்கில் வந்த, உணவு விற்பனை பிரதிநிதிகளை நிறுத்திய போலீசார் அவர்கள் பைகளில் சோதனை நடத்தினர். கத்தியோ, சந்தேகம்படும்படியான பொருளோ இல்லாததால் அனுப்பினர்.