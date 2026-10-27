மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு எதிராக போராட்டம் விதான் சவுதா செல்ல முயன்ற பா.ஜ.,வினர் கைது
மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு எதிராக போராட்டம் விதான் சவுதா செல்ல முயன்ற பா.ஜ.,வினர் கைது
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 07:02 PM
பெங்களூரு: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தந்தை குறித்து, சர்ச்சை கருத்து தெரிவித்த, காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியதுடன், விதான் சவுதா செல்ல முயன்ற பா.ஜ., தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
பீஹார் தலைநகர் பாட்னாவில் நேற்று முன்தினம், காங்கிரஸ் சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ஆட்சி குறித்து பேசினார். அப்போது கூட்டத்தில் இருந்த ஒருவர் எழுந்து, மோடியின் ஆட்சி போகாது என்று கோஷமிட்டார்.
கோபம் அடைந்த கார்கே, ‘மோடியும் போவார், அவரது அப்பாவும் போவார்’ என்று சர்ச்சைக்குரிய வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்.
மல்லிகார்ஜுன கார்கேயின் இந்த வார்த்தையை கண்டித்து, பெங்களூரு சுதந்திர பூங்காவில், கர்நாடக பா.ஜ., சார்பில் நேற்று போராட்டம் நடந்தது. எதிர்க்கட்சி தலைவர் அசோக் தலைமையில் நடந்த போராட்டத்தில், மேல்சபை எதிர்க்கட்சி தலைவர் சலவாதி நாராயணசாமி, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அஸ்வத் நாராயண், ராமமூர்த்தி உள்ளிட்ட தலைவர்கள், தொண்டர்கள் பங்கேற்றனர். மல்லிகார்ஜுன கார்கேவுக்கு எதிராக கோஷம் எழுப்பியதுடன், சுதந்திர பூங்காவில் இருந்து விதான் சவுதா நோக்கி பேரணி செல்ல முயன்றனர்.
பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட போலீசார், சாலையின் நடுவே இரும்பு தடுப்புகளை வைத்தனர். அதன் மீது அசோக் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் ஏறி கோஷம் எழுப்பினர். நிலைமை கை மீறி சென்றதால், அசோக் உள்ளிட்ட தலைவர்கள், தொண்டர்களை கைது செய்த போலீசார், இரண்டு பஸ்களில் உப்பார்பேட் போலீஸ் நிலையம் கொண்டு சென்றனர். சிறிது நேரத்திற்கு பின் அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
போராட்டத்திற்கு மத்தியில் அசோக் கூறுகையில், ‘‘தேசிய அளவில் காங்கிரஸ் கட்சி நாசமாக போக மல்லிகார்ஜுன கார்கே தான் காரணம். கர்நாடகாவில் அந்த கட்சியை பிரியங்க் கார்கே அழித்து விடுவார்,’’ என்றார்.
இதுகுறித்து பிரியங்க் கார்கே கூறுகையில், ‘‘மல்லிகார்ஜுன கார்கேயை, பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உள்ளிட்ட தலைவர்கள் பல முறை அவமதித்து உள்ளனர். என்னையும், இங்குள்ள பா.ஜ., தலைவர்கள் ஜாதிரீதியாக விமர்சித்தனர். மல்லிகார்ஜுன கார்கே கிராமத்து பாணியில் பேசியதை, பா.ஜ.,வினர் பெரிதாக்க பார்க்கின்றனர்,’’ என்றார்.