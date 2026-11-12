கொலையான 7 பேரின் உடல்கள் மீட்பு: 200 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் ஆய்வு
கொலையான 7 பேரின் உடல்கள் மீட்பு: 200 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் ஆய்வு
UPDATED : நவ 10, 2026 06:10 AM
ADDED : நவ 09, 2026 09:44 PM
பெங்களூரு: பெங்களூரில் ஒரே குடும்பத்தின் 7 பேர் கொலையான வழக்கில், மலைப்பகுதிகளில் வீசப்பட்ட ஏழு பேரின் உடல்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளன. கைதான இந்து சே கரிடம் இன்று முதல் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை நடக்கவுள்ளது.
உடல்களை எடுத்துச் செல்ல சாக்கு பைகள் வாங்கிய கடைகளிலும் போலீசார் விசாரித்துள்ளனர்.
தடயங்களை சேகரிக்க 200 கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்யும் பணியும் நடக்கிறது.
பெங்களூரு ராஜாஜிநகரில் மனைவி சுனிதா, 40, மாமியார் ரூபாவதி, 65, மைத்துனர்கள் சங்கர், 44, சிவகுமார், 30, இவர்களின் மனைவியர் நளினி, திவ்யா, சிவகுமாரின் மகன் புனித், 7 ஆகிய ஏழு பேரை, ஆட்டு கல்லால் அடித்து கொலை செய்து, உடல்களை மலைப்பகுதியில் வீசிய வழக்கில், வாடகை கார் டிரைவர் இந்து சேகர், 52, அவரது 17 வயது மகள் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டார்.
நந்தி, ஏற்காடு, சாமுண்டி மலைப்பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் வரை, ஐந்து உடல்கள் மீட்கப்பட்டன. சிக்கமகளூரு - ஹாசன் மாவட்ட எல்லையில் உள்ள ஷிராடி வனப்பகுதியில் வீசப்பட்ட சங்கர், நளினி உடல்களை மீட்க, இந்து சேகர் நேற்று அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். போலீசாரை குழப்பும் நோக்கில், உடல்களை வீசிய இடங்களை மறந்து விட்டதாக கூறி நடித்துள்ளார்.
100 அடி பள்ளம்
ஆனாலும் கடைசியாக ஒரு இடத்தைக் காட்டி அங்கு தான் உடல்களை வீசியதாக கூறினார். அவர் அடையாளம் காட்டிய இடத்தில் 100 அடி ஆழ பள்ளத்தில் இறங்கி பார்த்த போது, சாக்கு மூட்டையில் அழுகிய நிலையில் இரண்டு உடல்கள் இருந்தன. மேலே துாக்கி வரப்பட்டு, ஹாசன் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோ தனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. இதன்மூலம் கொலையான 7 பேரின் உடல்களும் கிடைத்துள்ளன.
அடுத்தகட்டமாக இந்துசேகரை பெங்களூரு அழைத்து வந்து, அவரிடம் விசாரணையை தீவிரப்படுத்த டி.சி.பி., பாபாசாப் நேமகவுடா தலைமையிலான போலீசார் தயாராக உள்ளனர். இந்த கொலையில் இந்துசேகரின் 17 வயது மகளின் தொடர்பு குறித்து போலீசார் உறுதிப்படுத்திய நிலையில், வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா என்றும் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணை நடக்க உள்ளது.
'வெப் சீரியல்'கள்
இந்துசேகரை போலீஸ் கைது செய்து, அவரது வீட்டில் சோதனை நடத்திய போது, ரத்தக் கறை படிந்ததற்கான எந்த தடயமும் அங்கு காணப்படவில்லை. சிக்காமல் கொலைகளை செய்வது செய்வது எப்படி; தடயங்களை துல்லியமாக அழிப்பது எப்படி என்று, கிரைம் திரில்லர் சினிமாக்கள், வெப் சீரியல்களில் காட்டுகின்றனர். இதனால் வெப் சீரியல்களைப் பார்த்து, கொலை செய்தாரா என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடக்கவுள்ளது.
இதற்கிடையில், போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், மனைவி, அவரது குடும்பத்தினரை கொலை செய்ய, இந்து சேகர் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு இருந்ததும், உடல்களை அப்புறப்படுத்த சாக்கு மூட்டைகள், போர்வைகள், ரத்தம் படிந்த இடங்களை சுத்தப்படுத்த கெமிக்கல் உள்ளிட்டவைகளை, யஷ்வந்த்பூர் ஏ.பி.எம்.சி., மார்க்கெட்டில் உள்ள கடைகளில் இருந்து வாங்கியதும் தெரிந்தது.
நேற்று காலை மார்க்கெட் சென்ற போலீசார், இந்து சேகர் சென்ற கடைகளுக்குச் சென்று, கடை உரிமையாளர்கள், ஊழியர்களிடம் விசாரித்தனர். கடைகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை பதிவு செய்து கொண்டனர்.
ஏழு பேரையும் எந்தெந்த தேதிகளில் கொலை செய்தேன்; எந்தெந்த தேதிகளில் உடல்களை காரில் எடுத்துச் சென்று, மலைப்பகுதியில் வீசினேன் என்று இந்துசேகர் ஏற்கனவே கூறி இருப்பதால், அந்தந்த தேதிகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் கார் எங்கெங்கு சென்றுள்ளது என்று கண்டறியும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5 போலீஸ் குழு
இதற்காக, 200க்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்களில், பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். இந்த பணியில் 5 போலீஸ் குழுவினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்துசேகர் வீடு இருந்த பகுதியில், கண்காணிப்பு கேமராக்கள் சரியாக வேலை செய்யவில்லை என்பது தெரிந்துள்ளது. இதனால் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களை ஆய்வு செய்கின்றனர்.