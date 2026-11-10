ஹூப்பள்ளி – தார்வாட் மாநகராட்சிக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டலால் பரபரப்பு
ஹூப்பள்ளி – தார்வாட் மாநகராட்சிக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டலால் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:28 PM
தார்வாட்: ஹூப்பள்ளி – தார்வாட் மாநகராட்சிக்கு, மின்னஞ்சல் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. போலீசார் சோதனையில் அது புரளி என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
ஹூப்பள்ளி – தார்வாட் மாநகராட்சிக்கு நேற்று காலை 11:35 மணிக்கு, ‘வைட் ஸ்மிட்’ என்ற ‘ஜிமெயில்’ முகவரியில் இருந்து மின்னஞ்சல் வந்தது.
அதில், ‘சுபாஷ் நகரில் உள்ள மாநகராட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டு உள்ளது. எந்த நேரத்திலும் வெடிக்கலாம்’ என்று குறிப்பிட்டிருந்தது. அத்துடன் காலிஸ்தான் தேசிய ராணுவம் மற்றும் பப்பர் கல்சா பயங்கரவாத அமைப்புகளின் பெயர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தன. மேலும், சீக்கிய எழுச்சி மற்றும் காலிஸ்தான் ஆதரவு முழக்கங்கள் பற்றிய குறிப்புகளும் இருந்தன.
மேலும், ‘பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் வெடிகுண்டுகள் பொருத்தப்பட்டு உள்ளன. நவ., 27 மற்றும் 29ம் தேதிகளில் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் தகர்க்கப்படும். நவ., 29ம் தேதி மெட்ரோவில் பயணியர் பயணிக்க வேண்டாம்.
‘நவ., 29 அன்று பெங்களூரில் உள்ள நைஸ் கிரவுண்டில் நடக்க உள்ள பிரபல பாடகர் தில்ஜித் தோசாஞ்சின் இசை நிகழ்ச்சி மேடை அருகில் வெடிகுண்டு வைக்கப்படும். அன்றைய தினமும் அங்கு செல்ல வேண்டாம். பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சன் மும்பை இல்லம் அருகில் நவ., 27ல் வெடிகுண்டு வெடிக்கும்’ என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த ஊழியர்கள், போலீசார், தீயணைப்பு, வெடிகுண்டு செயலிழப்பு குழுவினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அங்கு வந்த அவர்கள், ஊழியர்கள் அனைவரையும் வெளியேற்றினர். கமிஷனர் அறை உட்பட கட்டடம் முழுதும் தீவிர சோதனை நடத்தினர்.
ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நடந்த சோதனையில், இந்த மிரட்டல் கடிதம் புரளி என்பதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்தனர்.
அதன் பின் ஊழியர்கள் மீண்டும் பணியாற்ற சென்றனர். மின்னஞ்சல் வந்த ஐ.பி., முகவரியை போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.