﻿ ஆரோக்கியம் தரும் வெல்ல ரவா லட்டு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:16 AM
- நமது நிருபர் -
நீரிழிவு நோய் பீதியால், பலரும் இனிப்பு சாப்பிட தயங்குகின்றனர். சர்க்கரைக்கு வெல்லம் சிறந்த மாற்றாகும். சர்க்கரை பயன்பாட்டை குறைக்க விரும்புவோர், வெல்லம் பயன்படுத்தலாம். வெல்லம் பயன்படுத்தி தயாரித்த ரவா லட்டு, சுவையாக இருக்கும். ஆரோக்கியமானதும் கூட.
தேவையான பொருட்கள்: l பாம்பே ரவா - 1 கப்
l துருவிய வெல்லம் - முக்கால் கப்
l தேங்காய் துருவல் - அரை கப்
l நெய் - 3 ஸ்பூன்
l முந்திரி, திராட்சை - தேவையான அளவு
l ஏலக்காய் துாள் - அரை ஸ்பூன்
l காய்ச்சி ஆறிய பால் - மூன்று ஸ்பூன்
செய்முறை: அடுப்பில் வாணலி வைத்து, மூன்று ஸ்பூன் நெய் ஊற்றவும். சூடானதும் முந்திரி, திராட்சையை போட்டு பொன்னிறமாக வறுத்து, தட்டில் எடுத்து வைக்கவும். அதன் பின், அதே வாணலியில் ரவையை போட்டு, மிதமான தீயில் வறுக்கவும். நறுமணம் வந்தவுடன், தேங்காய் துருவல் சேர்த்து வறுக்கவும். இவற்றை தட்டில், தனியே வைத்து கொள்ளவும்.
அதன் பின், அதே வாணலியில், துருவிய வெல்லத்தை போட்டு, சிறிதளவு தண்ணீர் ஊற்றவும். அடுப்பை மிதமான தீயில் வைக்கவும். வெல்லம் கரைந்து சூடாக இருக்கும் போதே, ரவையை சேர்க்கவும். ஏலக்காய் துாள், நெய்யில் வறுத்த திராட்சை, முந்திரியை சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும். இந்த கலவையை லட்டு பிடிக்கவும். கலவை உலர்ந்தால் மூன்று ஸ்பூன் காய்ச்சி ஆறிய பாலை, சிறிது, சிறிதாக சேர்த்து கொண்டு லட்டு பிடிக்கவும்.
பாலுக்கு பதிலாக நெய்யும் பயன்படுத்தலாம். நெய் சேர்த்தால் அதிக நாட்கள் லட்டு கெடாமல், நன்றாக இருக்கும். வெல்லத்தால் தயாரித்த லட்டு, சர்க்கரை லட்டை விட சுவையாக இருக்கும். ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது!